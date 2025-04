Dopo Pasqua: spareggi promozione e salvezza per dilettanti in campo

Dopo la Pasqua i dilettanti si preparano a tornare in campo, ma solo quelle formazioni che devono ancora descrivere il proprio futuro, vale a dire quelle impegnate negli spareggi promozione e in quelli salvezza.

Si parte dalla Promozione dove il Casentino Academy è spettatore interessato della sfida tra Audax Rufina e Fiesole (oggi alle 16). Chi vince volerà in finale dove affronterà ovviamente il Casentino Academy di Bonini che ha saputo grazie alla forbice tagliare fuori dagli spareggi la quinta della classe.

In chiave salvezza il Subbiano ha chiamato a raccolta i propri sostenitori per la sfida di questo pomeriggio alle 16 in casa contro l’Alleanza Giovanile. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari, se dovesse persistere la parità si salverà la squadra meglio classificata alla fine della regular season, ovvero quella che gioca in casa. In poche parole al Subbiano un pareggio al 120’ potrebbe anche andare bene.

In Prima categoria l’Atletico Piancastagnaio e il Bibbiena hanno giocato d’anticipo la semifinale terminata sul punteggio di 3-1 per gli amiatini. Oggi il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi sarà di scena a Montalcino contro il Torrenieri costretto a vincere per poter approdare in finale. La lotta salvezza, sempre con inizio alle 16, interesserà il Valdichiana che ospiterà il Ponte d’Arbia potendo contare su due risultati su tre per salvarsi. Stesso discorso per lo Spoiano che alla stessa ora se la vedrà contro l’Arezzo Football Academy in un derby a dir poco decisivo.

In Seconda categoria ecco Fratta Santa Caterina-Pratovecchio mentre la Fratticciola resterà a guardare per conoscere contro chi giocherà domenica prossima. Sempre in tema d playoff ecco Pelago-Cavriglia con la formazione valdarnese chiamata solo a vincere per andare avanti. Per la salvezza invece il playout sarà tra Pestello e San Marco.

Matteo Marzotti