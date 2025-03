Dopo sei sconfitte consecutive. Il Castelnuovo risorge, Camaiore distratto

castelnuovo

3

camaiore

1

CASTELNUOVO: Biggeri, Casci, Lunardi, Ramacciotti, Leshi, Tocci, Filippi (19’ st Fruzzetti), Cecchini, Camaiani (30’st Magera), El Hadoui, Gabrielli (45’ st Micchi). All.: Vangioni.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli (36’pt Casani), Granaiola (1’st Da Pozzo), Amico, Velani, Anzilotti, Cornacchia, Chiaramonti, Ricci (1’ st Nardi), Kthella (28’ st Bologna). All.: Cristiani.

Arbitro: Castorina di Lucca.

Reti: 8’ pt El Hadoui, 28’ pt Lunardi; 3’ st Chiaramonti, 35’ st Cecchini su rigore.

Note: un minuto di raccoglimento in memoria di Carmine Compagnini. Ammoniti Cecchini (Cast.); Cornacchia, Velani, Casani, Da Pozzo.

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Meritata vittoria del Castelnuovo contro il finora imbattuto Camaiore, al termine di una bella gara con numerose conclusioni, gol e belle parate dei portieri. Probabilmente il Camaiore non si aspettava un Castelnuovo così pimpante, reduce da sei sconfitte consecutive, ma non aveva fatto i conti che, con la squadra al completo o quasi, i garfagnini se la possono giocare con tutti. La cronaca è nutrita. Al 5’ Ricci vede Biggeri avanzato e ci prova da lontano, ma il pallone va fuori di poco. All’8’ bella azione sulla destra di Casci e assist perfetto per la testa di El Hadoui che segna. Al 15’ prodigio di Biggeri su conclusione ravvicinata di Chiaramonti. Il centravanti si congratula con il portiere. Al 19’, in contropiede, va in rete Camaiani, ma l’assistente segnala un millimetrico fuorigioco, quasi da Var. Al 28’ il raddoppio con un perentorio stacco di testa di Lunardi, dotato di una superba elevazione. Barsottini riesce a schiaffeggiare il pallone, che però entra in porta. Il Camaiore reagisce soltanto con un tiro a lato di Ricci al 38’. Un minuto dopo è ancora Lunardi a concludere di testa, ma questa volta il pallone passa alto. Nella ripresa il Camaiore schiera subito Da Pozzo e Nardi rinforzando il reparto offensivo e al 3’, su una dormita della difesa garfagnina, Chiaramonti da pochi metri supera Biggeri. I versiliesi prendono la supremazia in campo, ma devono stare attenti ai contropiedi dei velocissimi Camaiani e Gabrielli. Al 14’ conclusione da fuori area di Cornacchia, ma Biggeri è sicuro. Al 21’ prolungata azione di Gabrielli in avanti che va al tiro con un rasoterra parato da Barsocchini. Al 35’ su conclusione da fuori area di El Hadoui, Casani in area tocca il pallone con un braccio e l’arbitro immediatamente indica il dischetto del rigore. Capitan Giacomo Cecchini va sicuro e conclude a mezza altezza sulla destra di Barsocchini, il quale intuisce ma non riesce a respingere il pallone. E’ il 3-1.

Dino Magistrelli