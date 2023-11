Doppietta di nardone. Barbara in palla, tris alla Castelfrettese

MONSERRA

3

CASTELFRETTESE

0

MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Giobellina, Federici, Mastri, Omenetti (31’st Togni), Morsucci (38’st Ferrero), Serpicelli, Brega (40’st Bernardini), Nardone, Castignani. All. Mancini.

CASTELFRETTESE: Sollitto, Lucchetti, Bartolini, Rango, Simone (31’st Sampaolesi Y.), Capitani (24’st Mosciatti), Mazzarini, Garruti (12’st Felicissimo), Rocchi, Sampaolesi M. (38’st Ortolani), Ginesi (29’sy Grilli). All. Fenucci.

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Reti: 33’ pt, 32’st Nardone (B), 41’ pt Omenetti (B).

Barbara Monserra in grande spolvero, notte fonda per la Castelfrettese. In meno di 10 minuti i locali confezionano il doppio vantaggio: due tap in, il primo di Nardone, il secondo di Brega. Due azioni simili, ben congeniate, nel corso di un primo tempo controllato dagli uomini di Mancini. Nella ripresa il copione non cambia, anzi Nardone trova lo spazio per siglare la doppietta con un tiro potente e preciso sotto l’incrocio.

Nicolò Scocchera