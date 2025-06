Doppietta di Omoregieva: il Gatta va. Il Roteglia perde, ma spera ancora. Protesta per un rigore negato

GATTA 3 ROTEGLIA 1

GATTA: Chiriac, Zini (45’st Bertucci), A.Favali, Lombardo, Capanni, Biagioni, Ciccone, F.Favali, Grasso, Caselli (31’st Toni), Omoregieva (42’st Zannoni). A disp.: Baroni, Muzhaqi, Pasquesi, Bedeschi. All.: Bianchi

ROTEGLIA: Antonioni, Sernesi, R.Paganelli (35’st Galanti), Budriesi, Bruzzone, Cristiani (45’st Kodhua), Costanzo, Maestri (31’st Bernardo), Bertetti, Palesi, Bonicelli (33’pt Currà, 35st Botti). A disp.: Pagani, Bassani, M.Paganelli, Pascali. All.: Bardelli

Arbitro: Baldanza (Canovi e Bocedi)

Reti: Omoregieva (G) al 7’pt e al 1’st, Biagioni (G) aut. al 40’pt, Grasso (G) su rig. al 16’st.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Costanzo, Omoregieva e Zini. Angoli: 3-4. Recuperi: 1’ e 5’.

Nei Giovanissimi vince il Gatta per 3-1, e ora è primo con 10 punti: reti di Serventi (doppietta) e Pirozzi. Per gli ospiti gol di Chiari. Già eliminato il Roteglia. Cooling break a metà dei due tempi in entrambe le categorie.

Con una manovra più concreta quando c’era bisogno, il Gatta supera per 3-1 il Roteglia.

Nel primo tempo subito Gatta pericoloso al 4’ con una velenosa punizione di Lombardo parata. Passano 3’ ed ecco il vantaggio granata: corner di Lombardo e gol al volo di Omoregieva, ancora a segno dopo la doppietta col Leguigno. Cresce il Roteglia che impegna al 22’ Chiriac con un tiro di un vivace Costanzo, e nel successivo corner ecco il colpo di testa ravvicinato, ma alto, di Budriesi.

Questione di tempo, perché al 40’ proprio da calcio d’angolo arriva il pari degli ospiti: sfortunato il tocco di Biagioni che supera il proprio portiere.

Prima della pausa ci provano sia Omoregieva che Grasso, ma entrambi i tentativi sono centrali. Si va al riposo, e appena inizia il secondo tempo arriva il nuovo vantaggio del Gatta. Passano esattamente 38 secondi: Grasso pesca Omoregieva che dal limite la controlla, viene fuori un sombrero e seguente stupendo destro al volo sotto al sette. Una vera perla che vale il 2-1. Al 7’ un episodio incerto con Costanzo (il migliore del Roteglia) che cade in area toccato da un difensore.

Rimane il dubbio su un eventuale rigore (forse anche un tocco di mano) ma l’arbitro opta per fallo in attacco e ammonizione. Al 15’ il penalty arriva, ma per i locali; fallo dal limite sul solito Omoregieva, l’arbitro giustamente dà il vantaggio e Grasso in piena area anticipa Antonioni che lo travolge. È rigore e Grasso non sbaglia portando i suoi sul 3-1.

Reazione Roteglia con una botta di Palesi: gran volo sotto al sette di Chiriac.

Nel finale non succede nulla di particolare e i locali festeggiano, come i Giovanissimi, con un 3-1. Ora le ultime due giornate del gruppo D, col Gatta terzo che se la vedrà con Borzanese e Cavola, e idem per il Roteglia quarto.