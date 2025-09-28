Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Doppietta di spessore per capitan Eusepi . Per Iaiunese una rete da attaccante puro

Doppietta di spessore per capitan Eusepi . Per Iaiunese una rete da attaccante puro

Zoboletti al primo gol tra professionisti, Touré cresce di partita in partita. Candellori colonna portante della linea mediana

di Redazione Sport
28 settembre 2025
Iaiunese festeggia il suo gol sotto la curva

Iaiunese festeggia il suo gol sotto la curva

XWhatsAppPrint

Orsini 6,5: Nulla può sulle reti subìte. Sempre attento quando viene chiamato in causa. Dà sicurezza a tutto il reparto

Zoboletti 7: La vendetta è un piatto che va servito freddo. Bocciato a Carpi in C lo scorso anno, da quando è titolare tira fuori dal cilindro partite di buon spessore tecnico. Ed ora anche il primo gol tra i professionisti contro la Juventus Next Gen. Conte di Montecristo.

Tosi 6: Prestazione di sostanza senza alti e bassi. Sta trovando una certa costanza di rendimento, migliorando di partita in partita. (23’ st Paolini 6: Si piazza sulla corsia mancina chiudendo bene ogni varco)

Pezzola 6,5: Solo una piccola indecisione in occasione del gol del primo pareggio lasciando Deme tutto solo nella ribattuta a rete nel primo gol bianconero. Ma è il classico muro rossoblù.

Zini 6,5: Dopo Perugia ecco un’altra prova sontuoso del difensore rossoblù. Dalle sue parti non si passa. Generoso anche nelle proiezioni offensive

Candellori 7: Dove c’è il pallone e dove c’è da fare battaglia in mezzo al campo, lui c’è. Elemento imprescindibile della linea mediana rossoblù e trascinatore in mezzo al campo.

Alfieri 6: Prestazione senza infamia né lode. Smista i palloni che gli capitano tra i piedi. Generoso ma manca un po’ nelle verticalizzazioni. (35’st Marranzino 6,5: 17 minuti, compreso il recupero, giocati ad alta intensità. Sai merita anche i complimenti di Palladini).

Tourè M. 6,5: Il solito lottatore. Sradica palloni a chiunque passi dalle sue parti ma è sfortunato in zona tiro. Se migliorerà in fase conclusiva diventerà un centrocampista completo. E’ giovane e i margini di miglioramento sono ampi.

Konatè 6: In ombra rispetto a Perugia. Gli avversari iniziano a conoscerlo e prendono le dovute contromisure. Sostituito. (Scafetta 6: Si sacrifica in fase di copertura quando Palladini si mette con la difesa a cinque).

Eusepi 8: Una doppietta di spessore, una traversa, una conclusione che meritava migliore sorte. Quarto centro in campionato. 37 anni e non sentirli. Fenomenale. (35’ st Sbaffo 7: Un incredibile recupero a centrocampo, alcune giocate di classe e l’assist a Iaiunese. La conferma dopo Perugia che il Re Leone is back)

Tourè N. 6,5: Su di lui il fallo da rigore del 2-1. Spina nel fianco della difesa bianconera. Sta crescendo di partita in partita (35’ st Iaiunese 7: Un gol da attaccante puro. Sente la porta come pochi e con un sinistro chirurgico mette a segno il poker rossoblù ed il primo gol tra i professionisti).

Palladini 6,5: Modulo tattico vincente non si cambia. Il tecnico rossoblù conferma il 4-3-3 di Perugia ed il risultato gli dà ragione. Passa al 5-3-2 quando bisogna stringere i denti. Non sbaglia una mossa.

B.Mar.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su