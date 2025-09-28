Doppietta di spessore per capitan Eusepi . Per Iaiunese una rete da attaccante puro

Orsini 6,5: Nulla può sulle reti subìte. Sempre attento quando viene chiamato in causa. Dà sicurezza a tutto il reparto

Zoboletti 7: La vendetta è un piatto che va servito freddo. Bocciato a Carpi in C lo scorso anno, da quando è titolare tira fuori dal cilindro partite di buon spessore tecnico. Ed ora anche il primo gol tra i professionisti contro la Juventus Next Gen. Conte di Montecristo.

Tosi 6: Prestazione di sostanza senza alti e bassi. Sta trovando una certa costanza di rendimento, migliorando di partita in partita. (23’ st Paolini 6: Si piazza sulla corsia mancina chiudendo bene ogni varco)

Pezzola 6,5: Solo una piccola indecisione in occasione del gol del primo pareggio lasciando Deme tutto solo nella ribattuta a rete nel primo gol bianconero. Ma è il classico muro rossoblù.

Zini 6,5: Dopo Perugia ecco un’altra prova sontuoso del difensore rossoblù. Dalle sue parti non si passa. Generoso anche nelle proiezioni offensive

Candellori 7: Dove c’è il pallone e dove c’è da fare battaglia in mezzo al campo, lui c’è. Elemento imprescindibile della linea mediana rossoblù e trascinatore in mezzo al campo.

Alfieri 6: Prestazione senza infamia né lode. Smista i palloni che gli capitano tra i piedi. Generoso ma manca un po’ nelle verticalizzazioni. (35’st Marranzino 6,5: 17 minuti, compreso il recupero, giocati ad alta intensità. Sai merita anche i complimenti di Palladini).

Tourè M. 6,5: Il solito lottatore. Sradica palloni a chiunque passi dalle sue parti ma è sfortunato in zona tiro. Se migliorerà in fase conclusiva diventerà un centrocampista completo. E’ giovane e i margini di miglioramento sono ampi.

Konatè 6: In ombra rispetto a Perugia. Gli avversari iniziano a conoscerlo e prendono le dovute contromisure. Sostituito. (Scafetta 6: Si sacrifica in fase di copertura quando Palladini si mette con la difesa a cinque).

Eusepi 8: Una doppietta di spessore, una traversa, una conclusione che meritava migliore sorte. Quarto centro in campionato. 37 anni e non sentirli. Fenomenale. (35’ st Sbaffo 7: Un incredibile recupero a centrocampo, alcune giocate di classe e l’assist a Iaiunese. La conferma dopo Perugia che il Re Leone is back)

Tourè N. 6,5: Su di lui il fallo da rigore del 2-1. Spina nel fianco della difesa bianconera. Sta crescendo di partita in partita (35’ st Iaiunese 7: Un gol da attaccante puro. Sente la porta come pochi e con un sinistro chirurgico mette a segno il poker rossoblù ed il primo gol tra i professionisti).

Palladini 6,5: Modulo tattico vincente non si cambia. Il tecnico rossoblù conferma il 4-3-3 di Perugia ed il risultato gli dà ragione. Passa al 5-3-2 quando bisogna stringere i denti. Non sbaglia una mossa.

B.Mar.