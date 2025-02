Doppietta di Vertainen. Pomeriggio amaro per il Lumezzane. La Triestina ne fa tre

LUMEZZANE (Brescia)Il “Saleri” si conferma stregato per il Lumezzane, che cade trafitto dal tris vincente di una Triestina decisa ad uscire dalla zona play out. Nonostante la sconfitta, la squadra di mister Franzini si mantiene in zona play off, ma le numerose e perduranti assenze e i troppi errori che nella prima mezz’ora, di fatto, hanno spianato la strada agli alabardati fanno sorgere più di una preoccupazione in casa rossoblù. La gara, in pratica, si decide nei primi minuti. I giuliani battono subito un angolo e sugli sviluppi dell’azione la sfera giunge a Ionita che scaglia una botta che non lascia scampo a Filigheddu. I valgobbini perdono convinzione e al 12’, sfruttando un’ingenuità della retroguardia locale, D’Urso conquista la palla e serve Vertainen che in bello stile firma il raddoppio. Il Lumezzane cerca di reagire, ma non riesce a dare concretezza alla sua manovra. Al 27’ arriva così il terzo gol per la Triestina ancora con Vertainen, che approfitta di una palla persa da Filigheddu per appoggiare in rete la doppietta che ipoteca il successo finale. Nella ripresa la squadra di Franzini cerca di riaprire la contesa, ma non riesce a superare l’attenta retroguardia alabardata e la rete di Tenkorang (nella foto) arriva solo a 5’ dal termine, quando è ormai troppo tardi. L.M.