Doppietta Grill Park: resta campione d’inverno

Va al Grill Park Ferrara anche la seconda edizione della Winter Cup Banca Mediolanum, l’anno scorso sconfitto il Ristorantino Sidun, quest’anno a cedere è il Magic Pizza, che sinora aveva vinto 14 partite su 14. Primo tempo che vola via veloce, si ricorda solo un palo esterno su punizione colpito da Spettoli per il Grill Park.

La ripresa si stappa subito con la punizione conquistata da Inglesetti e trasformata da Sisti, palla che passa tra le gambe della barriera a due composta da Alushi e dal portiere Squarzoni. La reazione del Magic Pizza produce alcuni tiri respinti dalla difesa schierata del Grill Park ed una serie di calci d’angolo, da uno di questi, la vera parata salva risultato del portiere Novelli: da Mariani a Moraru, rasoiata indirizzata all’angolino basso, il portierone del Grill Park allunga il piede e respinge.

L’episodio che potrebbe cambiare il match è a 5’ dal termine: Inglesetti è costretto a commettere fallo su Placido che si stava per presentare a tu per tu con Novelli, inevitabile e sacrosanto il secondo giallo, Magic Pizza con l’uomo in più ma il Grill Park se la cava e mantiene fino alla fine l’1-0.

Il Bar la Coccinella si classifica 3° grazie al 7-3 alla Pizzeria 1000 Miglia, doppiette di Bosi e Maestri e centri di Rossi e Ciervo. Gli Irruentes si prendono il prezioso scalpo del Basilico e si aggiudicano la Serie B. E’ il Basilico a portarsi avanti con la stoccata di Salmi; ci pensa Pagano dopo una combinazione sulla sinistra a trovare il pertugio giusto per infilare la palla all’angolino, nella ripresa gli Irruentes prima sorpassano con la bordata di Marino e poi la chiudono 3-1 con una ripartenza da calcio d’angolo avversario, due contro uno e per Bernardi è un gioco da ragazzi appoggiare in porta.

Terzo il Foto Express, che nel primo tempo va sotto contro la Baracca di Guendalo: eurogol di Conti e raddoppio di Loro Pilone su assist di un ispiratissimo De Marchi, ma esce alla distanza, pareggia con la doppietta di Arenga e, dopo 2 tiri liberi parati da La Torre rispettivamente a Giordano e Arenga, la vince con lo schema da calcio d’angolo tra Gennari e Esposito con rasoterra di quest’ultimo del 3-2.

La Serie C è del Bar Duomo che al termine di una gara pirotecnica la spunta ai rigori contro il Ferrutensile. Vantaggio di Fabbri, per il Ferrutensile pareggia Govoni e sorpassa Cabassa, 2-2 di Torres, 3-2 di Fabbri, 3-3 ancora di Govoni; Cabassa pesca l’angolino e fa 4-3, ma il portiere Vendemiati allo scadere manda il Bar Duomo ai rigori: per il Ferrutensile sbaglia subito capitan Franchini, tiro parato da Vendemiati; per il Bar Duomo tutti a bersaglio, Torres, F. Mamini, Bottoni, N. Mamini ed infine Ansaloni, 9-8 il risultato finale.

Sul gradino più basso del podio ci sale il Carni e Sapori, 7-3 al Sant’z la Barberia, doppietta di Gozzi, poi Boschiero e poker di Vullo. La Serie D va all’Osteria Strabassotti, 4-0 alla Pizzeria Zadrima, tutto nel secondo tempo: diagonale dalla trequarti di M. Artioli, raddoppio con un eurogol nel sette dalla distanza di Rosini, poi ci pensa Corazza a mettere al sicuro il risultato e al 18’ la chiude A. Artioli. Il Dolce Dormire si classifica al 3° posto, perentorio 8-3 al Bondeno con una doppietta a testa per Orsi, Vacchi, Galiè e Bordasco.

Il Seven & Montebello fa un sol boccone del Sushi Tokyo, 12-2 nella finale della Serie E, tripletta di Cioffi e doppiette di Bighinatti, Tralli, Boulescu e Vilardi. Il Panificio Porta Romana sconfigge, 5-3, la Termoidraulica Sgarzi e chiude 3°, Manzini, Mangia e tripletta di Casini.

La Coppa Giara Assicurazioni va all’Hangar che da 0-3, rimonta, 5-4 alla Simel: Franzè, Curati, Alberghini, Ettore e gol vittoria di Ignat, non basta la tripletta di Bagnardi per la Simel.