Doppietta L’Imolese cerca continuità

In attesa di certificare il passaggio delle quote di maggioranza del club da Di Benedetto a Sarti, che nelle scorse ore sui social ha lanciato segnali piuttosto inequivocabili, il campionato non si ferma e, anzi, prosegue a ritmo serrato. Dal Galli in festa mercoledì scorso per il primo successo stagionale contro il Pro Palazzolo, al Mannucci di Pontedera, dove oggi alle 15 i rossoblù sono attesi dal Tuttocuoio. Un avversario che fa riaffiorare dolci ricordi, come il successo dello scorso febbraio (1-0) e la cinquina rifilata ai toscani nel novembre di un anno fa a Imola, firmata dal tris di Melloni, Mattiolo e Garavini. E proprio Melloni sarà l’uomo-copertina di questa domenica, considerato che, oltre alla tripletta appena citata, lo stesso attaccante faentino fu anche il match-winner nel match giocato e vinto lo scorso inverno al "Leporaia". Ma non solo: Melloni, infatti, decisivo nell’ultimo successo dei rossoblù (suo infatti il centro del 2-1 a 17 minuti dal termine contro il Palazzolo), è tornato all’Imolese dopo aver speso i primi mesi di questa nuova stagione proprio al Tuttocuoio, dove ha collezionato 3 presenze tra campionato e coppa, prima appunto di rientrare a Imola e di confermarsi subito innesto azzeccato e di assoluta qualità per Potepan.

Il mister argentino si augura che presto, lo stesso, si possa dire anche dell’attaccante riminese Diego Accursi, operazione già ufficializzata in settimana su queste pagine dal dg Ulisse Savini e annunciata ieri dall’Imolese. Cresciuto nel settore giovanile del Rimini, Accursi ha poi proseguito la sua carriera con le maglie di Vis Pesaro, Adriese e Fossombrone (una sola presenza in coppa quest’anno con i marchigiani).

"Sono una seconda punta, più tecnica che fisica, mi piace giocare con la palla tra i piedi e connettermi con i compagni per segnare gol e fare assist – così si è presentato il classe 2003, desideroso di lasciare subito il segno -. Sono stato a Imola da avversario quando ero a Rimini con la prima squadra e rimasi molto colpito dallo stadio e dalle strutture: conosco la storia dell’Imolese, so che è una piazza molto importante per la categoria. Prime impressioni? Ottime, il gruppo è giovane e lo staff molto preparato, ora non resta che trovare l’amalgama giusta e calarmi in quelle che sono le richieste del mister. Spero riusciremo ad arrivare più in alto possibile, quantomeno ai playoff. A livello personale, invece, l’obiettivo è trovare continuità e aiutare la squadra a fare gol".

Sempre in attesa di recuperare Embalo, Potepan dovrà fare a meno anche degli squalificati Bellucci e Lisi. Arbitra Cornel Pal di Roma1.