Doppio colpo Cenaia

PONSACCO

0

CENAIA

2

MOBILI PONSACCO: Lampigano, Gemignani, Pacifico (10’ st Morana), Mancini (28’ st Di Giulio), Colombini, Regoli (21’ st Penco), Crecchi (1’ st Fischer), Borselli, Imbrenda,Pallecchi, Volpi (10’ st Bagnoli). All. Macelloni.

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (42’ st Degli Esposti), Marcon, Signorini, Puleo, Papini (45’ st Guelfi), Quilici (47’ st Cocucci), Ferretti (38’stTersigni), Apolloni (33’st Puccini), Pecchia. All. Sena.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Marcatori: 13’ pt Apolloni, 12’ st Ferretti.

Note: Amm. Colombini, 45’ st espulso Puccini doppio giallo. Al 21’ pt e 20’ st sosta per cooling break.

PONSACCO - In una giornata bruciata da un caldo torrido si sono affrontate nel rinnovato Comunale ponsacchino i Mobilieri di Macelloni, e il Cenaia di Sena formazioni retrocesse dalla serie D ed ansiose di riprendersi la notorietà perduta nel campionato di Eccellenza. Un primo riconoscimento va attribuito ai due schieramenti che oltre la calura hanno dato vita ad un match di buon livello tecnico che ha premiato senza ombre la squadra verde-arancio, che ha pigiato subito sull’accelleratore, con imprevediblità e velocita, con un modulo 3-5-2, agitato sul fronte offensivo dal rapido Pecchia, l’eterno ex Ferretti, e con Apolloni spalla di riferimento.

Ed il primo acuto al 13’ dopo un inizio amichevole è arrivato da Apolloni, che lanciato da Ferretti ha bruciato la difesa rossoblu insaccando. Era molto attesa alla prova la squadra dei Mobilieri che per l’occasione ha indossato una fiammante maglia bianca e che mister Macelloni – grande ex – ha messo a specchio come i suoi avversari, con Imbrenda e Pallecchi a cozzare contrio il muro del Cenaia con Borselli e Crecchi a cerca soluzioni poco fortunate. Ai rossoblu è sembrata mancare la spinta agonistica che una formazione garantisce alla propria platea ed Imbrenda ha fallito il pareggio al 18’su imbeccata di Borselli.

La risposta del Cenaia è stata con Pecchia che ha colpito l’incrocio al 42’ dopo che Lampignano aveva respinto un stangata di Quilici. La ripresa iniziata con il vantaggio degli ospiti, ha registrato un’impennata rossoblu ed Imbrenda all’8’ ha beffato di testa Baglini ma non il guardalinee che ha colto di centimetri il fuorigioco del rossoblu. Il the end alla gara lo ha fissato dopo un palleggio in area rossoblu Feretti al 12’ e l’assalto finale del Ponsacco non ha avuto alcun esito.

Luciano Lombardi