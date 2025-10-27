Doppio Mascanzoni per l’impresa Progresso. Un colpo di testa di Gamberini rilancia Sasso

Prestigioso pareggio casalingo per il Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, impatta contro la corazzata del girone Pistoiese. La prima occasione dell’incontro è di stampo locale: al 9’, Arlanch scivola al momento del rinvio servendo involontariamente Calabrese, ma quest’ultimo, forse sorpreso dal gentile omaggio, non riesce a inquadrare lo specchio. Passano otto giri di orologio e la Pistoiese si porta in vantaggio: sugli sviluppi di un’azione manovrata, Diallo effettua una precisa sponda per Biagi che, dal limite, non lascia scampo a Roccia. Cinque minuti più tardi, la band di Graffiedi trova il pari: su un cross dalla sinistra, l’estremo difensore toscano sbaglia il tempo dell’uscita, con Mascanzoni che, ben appostato all’interno dell’area, approfitta dell’errore avversario e fa 1-1.

Neppure il tempo di esultare per il meritato pari che, al 37’, la corazzata arancione riesce a riportarsi avanti: Kharmoud fa il vuoto sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Campagna che, di testa, anticipa tutti e batte Roccia. Due minuti più tardi, serve un provvidenziale intervento sulla linea di un difensore locale per impedire a un destro di Russo di gonfiare la rete.

Nella ripresa, il Progresso rientra in campo con il chiaro intento di riequilibrare la sfida e, al 5’, una conclusione di Mascanzoni risulta facile preda di Giuliani (che alla mezz’ora del primo tempo aveva rilevato l’infortunato Arlanch). Al 20’, sul fronte opposto, gli ospiti vanno vicino al tris con Russo, ma la conclusione sfuma alta. Gol sbagliato, gol subìto e infatti, al 33’, i rossoblù locali riescono a trovare il pari: sull’ennesimo cross dalla sinistra, Giuliani esce male e Mascanzoni, ancora una volta appostato all’interno dell’area, gonfia la rete. Nel finale, la Pistoiese preme alla ricerca del nuovo vantaggio, ma la retroguardia locale si difende con ordine portando a casa un pari che fa morale e classifica.