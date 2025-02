Doppio poker per Fivizzanese e Carrarese Giovani

Fivizzanese 4Monzone 0

FIVIZZANESE: Carvajal, Gerali (64’ Forieri), Salku A., Bocchia, Valentini, Bianchi (80’ Lombardo), Mosti (83’ Carnaccioli), Berti, Salku B., Mencatelli (72’ Tognocchi), Tonelli (76’ Orsoni). All. Duchi (in panchina Montani).

MONZONE: Gabrielli, Mastorci L. (50’ Franchini), Berettieri, Richerme, Arcangeli P. (56’ Giardina) Michelucci, Sacchetti (80’ Arcangeli A.), Gerali (50’ Rodriguez), Moisé, Conti (70’ Marchi), Castellotti. All. Fini.

Arbitro: Lossi di Viareggio.

Marcatori: 12’ Tonelli (F), 57’ Mosti (F), 69’ Bianchi (F), 82’ Berti (F).

Note: 45’ Carvajal (F) para un rigore a Conti (M).

FIVIZZANO – Un’altra prova di forza della Fivizzanese che, davanti a una spettacolare cornice di pubblico, rifila un poker nel derby a un Monzone sottotono. Parte subito forte la capolista che colleziona varie opportunità per sbloccare l’incontro. Al 12’, dopo una punizione, Tonelli approfitta di una palla vagante e sigla l’1-0. Al 45’ l’unico brivido: rigore per il Monzone ma Conti si fa parare la conclusione da Carvajal permettendo alla Fivizzanese di chiudere la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa la musica non cambia. Su un’azione personale di Bruno Salku, che aggira con una serpentina il difensore avversario, nasce il raddoppio. Mosti riceve palla, stoppa e batte Gabrielli. Al 69’ Bianchi in tap-in cala il tris. Nel finale Berti dentro l’area trafigge ancora il portiere del Monzone. Ottima la direzione arbitrale.

Ilaria Gallione