Doppio stop Mezzolara e Progresso in crisi

PISTOIA

Sconfitta per il Progresso di Matteo Vullo che, sul campo della Pistoiese, cade. La prima frazione di gioco si dimostra particolarmente contratta, ma, in pieno recupero, la Pistoiese riesce a passare: su un corner di Piscitella, la sfera viene spizzata e diventa buona per Florentine che, da due passi, non lascia scampo a Cheli. A inizio ripresa, il team di Castel Maggiore trova il pari. L’arbitro decide di concedere il penalty per un tocco di braccio di Davì sugli sviluppi di un fallo laterale: sul dischetto si presenta Selleri che, con freddezza, insacca. Al 18’ è però la formazione di casa a poter usufruire della massima punizione per un fallo di Baccolini su Pertica: è Marquez a incaricarsi della trasformazione e a gonfiare la rete. Il Progresso resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Biguzzi e, nel finale, recrimina per un possibile penalty per un intervento di Davì su Di Piedi.