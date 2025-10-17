Dr1. Tiberius a Massa per calare il tris. E i Dolphins vogliono sbloccarsi

È un’ulteriore prova del nove, quella che attende il Tiberius a Massa. I riminesi, che hanno centrato due belle vittorie nelle prime due partite di campionato di questo girone B di Dr1, viaggiano nella tana di una squadra sempre particolarmente pericolosa, reduce dal ko in casa dell’Aics dopo aver battuto Audace Bombers.

Si gioca domani alle 18 (arbitri Zanni e Trevisan) e la squadra di coach Brienza, devastante nell’ultimo match casalingo, dovrà prestare particolare attenzione a diverse bocche da fuoco locali come l’ala forte Dario Farabegoli (17.5 di media in due partite) e la guardia Ravaioli (21 all’esordio, poi 5). Deve ancora sbloccarsi Riccione, che domenica nell’impianto casalingo delle Fontanelle ospiterà il Veni San Pietro in Casale (ore 18.30, arbitri Occhipinti e Bottura). Il crollo nel terzo quarto è costato caro ai Dolphins nell’ultimo match e adesso la necessità di rompere il ghiaccio diventa stringente, anche perchè si tratta di una partita casalinga.

In questa terza giornata di campionato si giocano anche le seguenti partite: International Imola – Aics Forlì, Baricella – Audace Bombers, Anzola – Lugo, Gaetano Scirea Bertinoro – Cesena 2005, Progresso Castel Maggiore – Raggisolaris Faenza, Vis Persiceto – Giardini Margherita Bologna.

l.z.