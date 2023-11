Drudi, iniezione di fiducia: "Forlì sulla strada giusta"

L’ultima diapositiva di Mirko Drudi con la maglia del Forlì lo ritrae uscire dal ‘Morgagni’ a testa bassa e con il volto solcato da una delusione infinita. Correva il 30 maggio 2015 e si era appena consumato il dramma della retrocessione dei biancorossi nell’inferno dei dilettanti, al termine del playout di Lega Pro contro la Pro Piacenza, vittoriosa al ‘Garilli’ (2-1) e indenne al ritorno (0-0). Adesso il 36enne centrale difensivo cesenate si riprende il Galletto per riportarlo nell’’aia’ che gli compete: la C.

Drudi, cosa rappresenta per lei ora Forlì: una scelta di vita, una scommessa?

"Una scelta di vita. Avevo bisogno di avvicinarmi a casa per motivi familiari e Forlì è stata la soluzione più logica".

Cosa le resta della precedente parentesi biancorossa?

"Emozioni fortissime... Soprattutto la salvezza rocambolesca còlta al 92’, con noi ridotti in otto per le espulsioni, contro il Delta Porto Tolle nel playout di Seconda Divisione. Purtroppo, però, l’anno seguente, nella nuova Lega Pro unica, non riuscimmo a ripeterci".

Predilige giocare a tre oppure a quattro in difesa?

"In carriera ho ricoperto entrambi i ruoli. Certo, le mie caratteristiche si sposano meglio con l’assetto a tre, ma so adattarmi alla linea a quattro".

L’attaccante più forte che ha marcato?

"Massimo Coda è il più completo e fastidioso. In serie B è ancora il migliore".

Liverani, Venturato, Sottil… Qual è il tecnico da cui ha imparato di più?

"Sono allenatori molto diversi, ma tutti hanno avuto un ruolo importante nella mia carriera. Sottil è un trascinatore, quando arrivò a Pescara ci fece svoltare. Venturato, invece, mi ha dato tanto, insegnandomi un modo di fare calcio che non conoscevo: è un maestro; con lui a Cittadella abbiamo sfiorato la promozione in A. E anche di Liverani ho un buon ricordo".

Ha accennato al Cittadella: la finale playoff persa col Verona è il rimpianto più grande?

"Assolutamente sì. Siamo stati a un passo dalla serie A. Io, poi, avevo qualche problema fisico e non ho giocato, ma restare fuori è anche peggio. Abbiamo visto svanire un sogno, dopo aver vinto all’andata 2-0. Fu una batosta, ancora oggi mi capita di ripensarci".

Prime impressioni sul Forlì?

"Ho sostenuto solo due allenamenti, ma ho visto un gruppo che ci dà dentro. Sono fiducioso".

Perché ha scelto la maglia numero 8?

"Avrei preferito il 18, perchè è il giorno in cui è nato mio figlio, ma non era più disponibile, quindi ho ripiegato sull’8".

Pare profilarsi un campionato senza padroni: quanto inciderà il mercato di riparazione?

"Le favorite di inizio stagione – Pistoiese, Aglianese e Sangiuliano City – sono un po’ attardate, ma il campionato è lungo. C’è grande equilibrio, nessuno ha già preso il largo e tutto è apertissimo. Il Forlì è lì davanti, dopo un inizio difficile, e vogliamo giocarci le nostre carte. Quanto al mercato, chi non sta rispettando i piani correrà ai ripari, ma non è facile cambiare in corsa".

Cosa manca al Forlì per tornare in serie C?

"Bella domanda. Sono appena arrivato e fatico a rispondere, ma credo che con Antonioli sia stata imboccata la strada giusta. Adesso non dobbiamo mollare di un centimetro".