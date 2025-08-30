Dubbi Robur in vista della Coppa Italia. Una nuova partnership con Carlsberg

Il Siena si prepara al derby di Coppa con qualche dubbio di formazione e il mercato, sia in entrata che in uscita, bloccato da settimane. Mastalli al momento non ha trovato una sistemazione e il suo ingaggio pesa logicamente a bilancio mentre in entrata non è arrivato nessuno al posto di Boccardi che non ha neanche iniziato la stagione e che ha rescisso il contratto per motivi personali due settimane fa. La speranza è che entro la prima di campionato, quando finalmente si inizierà a fare sul serio, possano arrivare le due pedine che mancano a completare la rosa di Bellazzini.

Nel frattempo la Robur ha comunicato che il centrocampista Giorgio Neri, classe 2007 e prodotto del vivaio bianconero, giocherà la prossima stagione in prestito all’Asta Taverne. Dopo la firma del contratto biennale, la società ha scelto di intraprendere questo percorso con l’obiettivo di permettere al giovane di maturare ulteriore esperienza in Eccellenza anche perché la scelta del 2007 titolare è stata fatta in porta. Nessun altro annuncio di mercato ma quello di una nuova partnership, stavolta con Carlsberg, che diventa ‘official beer partner’ del Siena Fc "Allo Stadio Artemio Franchi, a partire dalla prima gara ufficiale di campionato del 7 settembre, troverete gli stand Carlsberg pronti a rinfrescare tutti i tifosi bianconeri durante le partite", scrive la società.

Prosegue anche la costruzione della formazione femminile con l’arrivo in bianconero di Marta Tistoni. 20 anni, Tistoni proviene dalla Casolese, con cui ha conquistato negli ultimi due anni la vittoria dei campionati di Promozione ed Eccellenza. "Esterno a tutta fascia, giocatrice di grande dinamismo e spirito di sacrificio, Marta ha scelto di abbracciare con entusiasmo il progetto del Siena FC femminile, pronta a mettere le proprie qualità al servizio della squadra" la descrizione della nuova calciatrice bianconera. Ufficiale anche il calendario del campionato di Promozione in cui le ragazze della coach Elena Proserpio Marchetti che inizieranno il prossimo 21 settembre contro il Chiesanuova 1975 in casa. Il derby contro il Siena Cf è invece in programma per il 12 ottobre in trasferta (ritorno 1 febbraio). Il campionato regionale di Promozione terminerà il 3 maggio.

Guido De Leo