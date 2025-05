Duccio Dini e Floriagafir Bellariva promosse in Seconda Categoria

Duccio Dini e Floriagafir Bellariva sono promosse in Seconda Categoria. Le due finali hanno definito le squadre che raggiungono Capraia (Girone A) e Leccese (Girone B), prime in campionato. Al "Bozzi" delle Due Strade la Duccio Dini si è imposta con il punteggio di 2-0 sul San Polo e ha conquistato la promozione partendo dal terzo posto della regular season. La squadra fiorentina in semifinale aveva pareggiato per 1-1 in casa dopo i supplementari con il San Vincenzo a Torri, quarto. Il risultato ha premiato la formazione meglio piazzata in campionato.

Nella finale del Girone A la Duccio Dini ha vinto grazie alla doppietta siglata da Migliorini. Al San Polo, secondo in campionato e che non aveva giocato la semifinale grazie alla "forbice", bastava il pareggio.

Nella finale del Girone B, giocata al "Poggioloni" di Caldine, la Floriagafir Bellariva e il Rignano hanno pareggiato per 0-0 dopo 120’. I fiorentini sono stati premiati dal terzo posto in campionato rispetto al quinto della neonata società. In semifinale la Floriagafir Bellariva aveva vinto per 2-0 in casa con il Vaglia, mentre il Rignano si era imposto per 2-1 dopo i supplementari sul campo del Pian di San Bartolo.