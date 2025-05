Duccio Nannini riflette sulla retrocessione della Sangiovannese in Eccellenza

SAN GIOVANNISe si escludono gli ultimi due mesi, dove c’è stato un crollo evidente di tutta la Sangiovannese, quello di Duccio Nannini è stato un campionato sicuramente positivo forte, sopratutto, della fascia di capitano che ha responsabilizzato il classe 2003 di Incisa Valdarno che ancora non si spiega di quanto accaduto con la retrocessione dei suoi nel campionato di Eccellenza: "Se mi guardo indietro, abbiamo girato con oltre 20 punti alla fine del girone di andata, eravamo in fiducia e poi, soprattutto negli ultimi due mesi, non ho ben capito cosa ci sia capitato perché tra rigori sbagliati e partite perse in malo modo non abbiamo più avuto la grinta giusta di reagire e ci siamo ritrovati incredibilmente in Eccellenza già alla fine della stagione regolare. Eravamo tutti uniti verso un unico risultato, abbiamo fallito e gran parte delle colpe sono sicuramente nostre. Dispiace prima per noi stessi, la società ma soprattutto la tifoseria che durante l’anno, pur al cospetto di risultati avversi, non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Ma evidentemente è stata un’annata storta, sicuramente noi calciatori abbiamo le responsabilità più grandi ma non siamo stati nemmeno fortunati". Ma è giusto guardare anche al futuro, in casa azzurra tutto tace riguardo le vicende societarie ma lui non esclude nessuna ipotesi persino quella di poter restare: "Rimanere alla Sangio? Non escludo nessuna ipotesi ma per il momento è decisamente presto per poter prendere delle decisioni. Semmai fossi contattato parlerò con molto piacere anche con la Sangiovannese, al momento però non ho nessuna chiacchiera concreta". Sul 22enne già tanti interessamenti, anche l’ambiziosa Sansovino neo promossa in Eccellenza ha bussato alla sua porta. Massimo Bagiardi