Due anni e 3 mesi per giocatore della Luisiana. Offese, pugni e sputi al direttore di gara maxisqualifica a calciatore under 19

Mano pesante giudice sportivo che ieri ha squalificato per due anni e tre mesi il calciatore A.Q. della società Luisiana A.S.D. “reo“, durante la partita contro l’Assago valida per il campionato Juniores Elitè (girone E) di aver dato tre pugni sul petto dell’arbitro, per poi sputare verso il direttore di gara (senza colpirlo) e minacciarlo. L’arbitro è stato costretto a interrompere il match (si era sullo 0-0) e a rientrare negli spogliatoi. Per questo è stata comminata alla Luisiana la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di 200 euro per responsabilità dovuta al comportamento violento del proprio calciatore.