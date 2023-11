Due big match in Serie A1. Si avvicina il giro di boa

Un nuovo weekend di calcio amatoriale è ormai alle porte, con l’8ª giornata del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa che si aprirà stasera con i consueti anticipi del venerdì. Sette le partite in programma, ma quella a spiccare su tutte e senza dubbio lo scontro al vertice del girone B di Serie A1 tra la Computer Gross e i campioni in carica del Castelfiorentino. Le due compagini sono infatti appaiate al 2° posto con 13 punti a 5 lunghezze di distanza dalla capolista a punteggio pieno Casa Culturale. Per quanto concerne gli incontri di domani, invece, particolarmente intrigante si annuncia quello di Gavena tra i padroni di casa e il Sovigliana, rispettivamente terzo e secondo nel raggruppamento A di A1 separate da un solo punto.

Intanto mercoledì sera si sono disputati due recuperi di A2 con il Malmantile che ha battuto 3-0 in casa il Pitti Shoes Montaione (a segno Siena, Agresti e Zingoni), mentre Ponte a Elsa-Massarella è finita 1-1 (reti di Ricci e Sassi). Il Malmantile sale così a 12 punti e si porta a -3 dalla coppia di testa del girone C formata da Casenuove Gambassi e Brusciana. Nel D con 11 punti il Massarella resta in zona play-off, mentre il Ponte a Elsa insegue a quota 6. Di seguito invece il programma completo del prossimo turno.

Serie A1, Girone A – Stasera: Corniola-Limitese (21.15, Pagnana); Real Isola-Castelnuovo (21.30, San Donato). Domani: Scalese-Vitolini (14.30, La Scala); Gavena-Sovigliana (14.30, Gavena); Ferruzza-Certaldo (14.30, Torre). Lunedì: Piaggione Villanova-Le Cerbaie (21.15, Pozzale).

Girone B – Stasera: Computer Gross-Castelfiorentino (21, Santa Maria). Domani: Cerreto Guidi-Casa Culturale (14.30, Lazzeretto); Stabbia-Rosselli (14.30, Stabbia); La Serra-Casotti (14.30, La Serra). Lunedì: Balconevisi-Bassa (21.30, Corazzano); Montespertoli-Fibbiana (21.30, Baccaiano).

Serie A2, Girone C - Stasera: Sciano-San Casciano (21.30, Certaldo sussidiario); San Pancrazio-Molinese (21.30, San Pancrazio). Lunedì: Malmantile UNited-Team Arcogas (21, Malmantile); Borgano-Casenuove Gambassi (21.15, San Baronto); Pitti Shoes-Brusciana (21.30, Montaione).

Girone D – Stasera: Boccaccio-Ortimino (21.30, Gambassi). Domani: Real Pavo Furiati-Catenese (14.30, Sambuca val di Pesa); Valdorme-Massarella (14.30, Pozzale). San Quirico-Spicchiese (15, San Quirico). Lunedì: Ponte a Elsa-Strettoio Pub (21, Ponte a Elsa).

Girone E – Stasera: Cambiano United-YBPD United (21.30, Cambiano). Domani: Monterappoli-4 Mori (14.30, Monterappoli); Botteghe-Mastromarco (14.30, Botteghe). Lunedì: Martignana-Unione Valdelsa (21.30, Fucecchio Galli). Riposa: Vinci.

Simone Cioni