Due gol al Montagna. Il San Felice si sblocca in casa

san felice

2

a.p. montagna

0

SAN FELICE: Neri, Sarti, Haddaji, Iazzetta, Roccato, Sentieri, Stabellini (30’st Passerini), Marchesini, Carpeggiani, Pellegrino (47’st Bernabiti), Ndrejaj. A disp. Pivanti, Adsaoui, Tudini, Ruopolo, Suciu, Ermeni, Mantovani. All. Barbiu.

A.P. MONTAGNA: Nicolosi, Grisanti (32’st Bucci), Messori, Serra (23’st Franchi), Banzi, Mazzocchi (42’st Magnani), Cilloni (32’st Musto), Amore, Favali (37’st Sorbi), Ametta, Briselli. A disp. Croppi, Bazzoli, Gatti, Sula. All. Ferretti. Arbitro: Mongardi di Lugo

Reti: 13’st Roccato, 47’st Pellegrino

Note: espulso al 43’ Amore per fallo di reazione

Il San Felice sfata finalmente il tabù del’Bergamini’. Al 6’ Messori di testa centra il palo, al 20’ bomba di Marchesini che si stampa sul palo, 2’ dopo è Iazzetta a sfiorare il gol da fuori. Al 26’ Nicolosi vola su Marchesini, al 34’ girata di Ametta a lato di poco, poi Carpeggiani dal limite manda fuori di poco e al 43’ fallo di reazione di Amore che lascia i suoi in 10. Nella ripresa al 13’ punizione di Sarti, Nicolosi smanaccia e Roccato segna in tap in. Al 47’ splendida conclusione al volo di da fuori di Pellegrino (foto) che fa 2-0.