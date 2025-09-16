Due ko di fila. Bruni: "Chiesanuova, sconfitta giusta. Il primo tempo regalato al K Sport»

Due ko di fila per il Chiesanuova targato Mobili sono fortunatamente una rarità. Era già accaduto giusto una volta nel campionato 2023-2024 e di nuovo l’anno scorso verso la fine del girone di andata, stavolta pesano perché sono maturate all’inizio di un campionato che vedeva (e vede ancora) i biancorossi tra i team più quotati. E soprattutto rompe vedere la casella dei punti vuota. Domenica allo "Spadoni" di Montecchio i padroni di casa hanno vinto 2-0, favoriti anche dalle disattenzioni degli ospiti, disattenti e puntualmente puniti su calci piazzati. L’analisi di Marco Bruni, responsabile della Prima squadra: "Una sconfitta giusta perché abbiamo completamente regalato il primo tempo e quando ci siamo svegliati nella ripresa ormai era tardi. È mancata la maturità". Siamo solo all’inizio ma vedere il numero 0 di fianco al Chiesanuova nella classifica fa brutto. "Sì, non nego che siamo delusi dalla partenza fatta, speravamo di cominciare in tutt’altro modo. Comunque le sconfitte servono proprio per risollevarsi e risvegliare l’orgoglio. Il mister saprà toccare le corde giuste". Unica nota positiva di domenica è il rientro del centrocampista Sopranzetti dopo quasi un anno? "Abbiamo atteso il rientro in gruppo di Luca con grande partecipazione, lui è elemento di fondamentale importanza che ci è mancato molto".

Andrea Scoppa