Due magie di Adusa. E il Medolla SF mette le ali

MEDOLLA SAN FELICE: Maccarinelli, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, A. Vanga, Pastorelli (82’ Bugneac), Abusoglu, Tecku (63’ Camara), Franco (59’ Zanoli), Adusa (99’ Stabellini). A disp. Atti, Benassi, Marconi, Leozappa, Bagni. All. Semeraro.

V. CORREGGIO: Neviani, Riccò (85’ Bizzarri), Bottoni (81’ Carretti), Corradi (46’ Davoli M.), Pedrazzoli, Casarini, Santini (76’ Davoli F.), Mustica, Benevelli (81’ Ferrari), Guidetti, Boccher. A disp. Morgotti, Aveni, Acquafresca, Morandi. All. Carretti.

Arbitro: Bellini di Modena

Reti: 20’ e 87’ Adusa

Note: espulso al 72’ mister Semeraro per doppia ammonizione. Ammoniti Malavasi, A. Vanga, Adusa, Pedrazzoli, Casarini.

Due gare, 3 gol fatti, nessuno subito e 6 punti. E’ avvio da sogno quello del Medolla San Felice che da matricola si trova nel quintetto a punteggio pieno in vetta alla Promozione. Contro una buona Virtus Correggio ci pensa super Adusa, che dopo i 30 gol dell’anno scorso da novembre a maggio firma una doppietta d’autore. Al 13’ Tecku si invola da sinistra ed entra in area, gran tiro e Neviani dice di no con un miracolo, al 18’ tiro da fuori di Hoxha deviato di mano ma l’arbitrio fa proseguire, al 20’ corner di Franco e Adusa al volo da centro area fa 1-0 con una girata fantastica. Al 22’ Tecku si presenta davanti al portiere con un pallonetto ma Neviani è super. Al 30’ Mustica crossa per Boccher, gran tiro al volo e miracolo di Maccarinelli. Al 36’ Tckeu si invola, dribbla due uomini, ma davanti al portiere tira fuori, al 40’ angolo di Mustica, testa di Pedrazzoli e Benevelli da due passi manda fuori, al 44’ cross di Mustica e testa di Boccher fuori di poco Nella ripresa al 9’ tiro di Franco out di poco, sulla rimessa dal fondo Tecku recupera palla sul rinvio di Neviani ma calcia fuori, al 19’ Camara da poco entrato impegna ancora Neviani, al 21’ ancora Camara in contropiede si beve due avversari e trova ancora Neviani a dirgli di no.

Al 26’ gol annullato ad Adusa per offside millimetrico che porta al secondo giallo per mister Semeraro per proteste. Al 37’ tiro di Marcello Malavasi out di poco, al 41’ Adusa al limite si gira in diagonale e segna il 2-0 sul palo opposto, un minuto dopo bel tiro di Adusa parato, al 43’ Guidetti tiro da fuori parato, nel finale punizione di Bugneac parata dal portiere.