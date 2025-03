Due match chiave in zona playoff. Il Capezzano sfida il Romagnano

In Prima categoria (25ª giornata) ci sono i big-match Romagnano-Capezzano Pianore (arbitra Samuele Fantozzi di Pisa) e Torrelaghese-Corsagna (dirige Giulio Cerchiai di Carrara): tutti match chiave in zona playoff. Nel Capezzano mancheranno gli squalificati Sacchelli e Dalle Luche (quest’ultimo ha preso 3 giornate). Ancora fuori Domenici e Toma ma torna a disposizione Lorenzo Pacini. Probabile che Riccardo Coli vada ancora col 4-3-3. Il Romagnano allenato dal viareggino ’Max’ Bucci è in salute e segna parecchio. Gioca in casa ma non ancora al “Martini“ bensì sempre al Marco Polo Sports Center di Viareggio la Torrelaghese che ritrova Bertini tra i pali e Baroni in attacco. Per squalifica manca la coppia centrale titolare di difesa Salini-Bonuccelli. Fuori anche il secondo portiere Aperti e l’infortunato Mariani. Rientra Chelotti. Da valutare Sereni (mal di schiena). I ballottaggi sono Zini-D’Onofrio e Tartarini-Carmazzi.

In Seconda categoria (anche qui 25° turno) ci sono le belle sfide Fivizzanese-Corsanico (Mattia Cuomo di Pisa) e Massarosa-Pontasserchio (Gennaro Marconi di Piombino). Negli orange collinari quasi tutti a disposizione tranne Maguina. Avanti col modulo 4-4-2 che poi trasla in 3-5-2. I biancorossi invece sono sempre senza Landucci, Pulina, Carmassi e i gemelli Alì. Out anche capitan Bartoli, Axel Misuri, Lazzarini, Orlandi e Farnocchia. Aggregati così ben 5 Juniores.