Due nuovi arrivi alla Fezzanese. Lazzoni e Scieuzo già pronti al debutto domani a Voghera

Inizia il girone di ritorno per la juniores nazionale della Fezzanese dopo la sosta per le festività. Nella quattordicesima giornata del girone F i fezzanoti alle ore 14.30 affrontano al ‘Cimma’ di Pagliari il Poggibonsi. La terna arbitrale è spezzina e vede come direttore di gara Brizzi con assistenti Barbieri e Castellucci. Equipe di Giulio Ponte che vuole iniziare nel migliore dei modi il 2024 con una vittoria che le consentirebbe di scavalcare proprio gli avversari odierni i giallorossi senesi che li precedono in classifica di sole due lunghezze. Verdi che attualmente occupano la settima posizione e sono reduci dall’onorevole sconfitta subita nell’ultima giornata del girone d’andata sul campo della capolista Livorno. Nella prima giornata si era imposto il Poggibonsi per 2-1 quest’oggi pertanto la Fezzanese cercherà la rivincita con un successo che la rilancerebbe in graduatoria.

Per quanto riguarda invece la prima squadra sono stati ingaggiati, grazie al fattivo lavoro del vice presidente Ivan Stradini e del direttore generale Giuseppe Celentano, due giocatori nuovi il centrocampista, classe 2004, Giacomo Lazzoni proveniente dal Real Forte Querceta e l’esterno d’attacco, classe 2003, Filippo Scieuzo ex Spezia Primavera. I due giovani dovrebbero esordire in maglia verde già domani, nella trasferta sul campo della Vogherese valida per la ventunesima giornata del girone A di serie D.

Paolo Gaeta

Nella foto: l’allenatore della Fezzanese Cristiano Rolla