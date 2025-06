Due piste per la Maceratese. Piacciono De Grazia e Cecere

La Maceratese ha messo nel mirino il centrocampista portorecanatese Simone Cecere, classe 2005 e nell’ultima stagione al Picerno (Serie C) dove vanta 4 presenze. Si tratta di un giocatore che rientra appieno nell’identikit voluto dal dg Stefano Serangeli e dal diesse Nicolò De Cesare, cioè giocatori giovani, della zona, che hanno ampi margini di crescita ai quali viene offerta l’occasione di mettersi in mostra in serie D, a due passi da casa. Cecere è stato ceduto nel 2022 alla Spal e da allora ha maturato una serie di esperienze in Italia: ha infatti giocato anche con Casarano, Fidelis Andria, Nocerina e Picerno. La società biancorossa sta provando a riportare a casa questo giovane e in questa politica rientrano anche altri elementi che stanno giocando altrove. In un certo senso si vuole ripetere quanto fatto con il centrocampista Riccardo Bongelli che dopo essersi messo in mostra nella passata stagione in Eccellenza è finito nel mirino della Samb. Inoltre è stato fatto un sondaggio con il centrocampista Lorenzo De Grazia, che ai tifosi riportano a mente i dolci ricordi della Maceratese degli Invincibili, quella promossa in C dopo avere vinto da imbattuta la D agli ordini di Giuseppe Magi. Ma anche l’Ancona ci sta facendo un pensiero su De Grazia, classe 1995, che ha giocato anche con Teramo, Modena, Ravenna, Piacenza, Olbia e ha maturato anche un’esperienza a Malta con il Floriana. Si terrà nei prossimi giorni un incontro tra Maceratese e Chesanuova, al centro dei colloqui c’è il difensore esterno Federico Perini (2007).

L’Atletico Ascoli (serie D) ha confermato gli attaccanti Manel Minicucci e Francesco Maio. Il Montecassiano ha tesserato Tommaso Trobbiani, centrocampista classe 1989 che nella passata stagione ha giocato con la Cluentina. Il Potenza Picena si assicura l’attaccante Emanuele Castellano, il giocatore classe 1989 vanta oltre 200 reti messe a segno tra Promozione, Prima Categoria ed Eccellenza. L’attaccante Francesco Altobello è un giocatore dell’Urbino ed è reduce dalle esperienze con Monturano, con Vigor Castelfidardo, Trodica e Marina. La Sefrense ha affidato la panchina a Valentino Amore. La Belfortese ha annunciato l’arrivo di Marco Rocchi, portiere ex Cluentina; dei difensori Jacopo Filacaro, ex Aurora Treia, Facundo David Nasif dalla Vigor Castelfidardo; dei centrocampisti Krenar Kakuli e Giulio Garbuglia, entrambi dal Corridonia. Sono stati poi confermati Matteo Giorgi, Alessandro Polinesi, Edoardo Prugni, Massimiliano Quadraroli e Antonio Perrella.