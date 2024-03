Duello Promozione in vetta

Il campionato di Promozione entra nella sua fase decisiva. A 7 turni dalla conclusione della regular season il Viareggio primo della classe è padrone del proprio destino: gli mancano 20 punti da totalizzare nelle sue 9 rimanenti gare (ha 2 recuperi in trasferta ancora da affrontare: contro il Monsummano sabato 23 marzo alle ore 16 e contro il San Piero a Sieve mercoledì 27 marzo alle ore 15) per essere certo di salire in Eccellenza senza dover stare a guardare i risultati delle altre squadre. L’inseguitrice più agguerrita e in forma è il Pietrasanta che ha scavalcato nelle gerarchie della classifica le rallentanti Pontremolese e Cerretese (contro cui oggi gioca uno scontro diretto clou)... senza dimenticare un Casalguidi in ascesa come “quinto incomodo“ (che però a differenza della prime quattro deve ancora osservare il turno di riposo).

Qui Viareggio. In questa 28ª giornata le zebre ospitano oggi alle 15 al Marco Polo Sports Center la San Marco Avenza contro cui all’andata andarono a vincero 3-0. Stefano Santini non avrà né il pilastro difensivo Bertacca (squalificato) né il fantasista mancino Fazzini (che ha preso una botta sopra il ginocchio che gli ha provocato un grosso versamento e deve star fermo). Sta recuperando Benedini ma per oggi verrà valutato fino all’ultimo (c’è fiducia di averlo): se non sta bene gioca Benassi centrale in coppia col 2003 Ricci. Anche Chicchiarelli non è al meglio e va gestito bene: sembrava avesse la pubalgia invece il suo problema era uno stiramento fra il retto e l’addome. Arbitrerà Andrea Baldasseroni di Pistoia, con assistenti di linea Cristian Bua di Pontedera ed Olaleye Durodola Noah di Prato.

Qui Pietrasanta. Il big-match della domenica è alle 15 al Comunale “XIX Settembre“ dove arriva la Real Cerretese (dirigerà Alessio Fatticcioni di Carrara, coadiuvato da Klevis Laci di Empoli e da Francesco Laganà di Carrara). Un paio di defezioni nel lanciatissimo Pietrasanta (reduce da ben 8 vittorie di fila e da 11 risultati utili consecutivi che hanno portato ai biancocelesti 29 punti... di cui 26 fatti nelle 10 partite dell’imbattuta gestione Giuseppe Della Bona) che non avrà Mancini in attacco (stiramento per lui) ed il 2004 Vaselli a metà campo (out almeno due settimane). Inoltre devono ancora recuperare Togneri e Mariani (ma fra i pali non c’è fretta visto come si è preso la porta Citti: con 7 clean-sheet su 10 gare). Avanti col modulo 3-5-2 che sta dando super risultati, con la coppia d’attacco Mengali-Falorni e la difesa a tre Da Prato-Genovali-Laucci che dovrà contenere il pericolo pubblico numero uno Bouhafa (capocannoniere del torneo con le sue 16 reti).