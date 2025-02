Duello Tobbiana-Carraia. In palio c’è il ‘trono’

Il diciottesimo turno di campionato si aprirà oggi, per poi concludersi con l’ormai tradizionale posticipo del lunedì che stavolta vedrà sfidarsi alle 20,30 a San Piero a Ponti l’Atletico Esperia e La Briglia fanalino di coda del raggruppamento. Ma il "big match" è programmato per domani: le prime due in classifica si sfideranno per il primato. Ecco quindi che conviene dare subito un’occhiata allo scontro al vertice della domenica: alle 15, all’Aiazzi, il Tobbiana primo della classe riceve la Polisportiva Carraia. Le due contendenti sono separate in classifica da un solo punto e si preannuncia quindi un confronto equilibrato e decisamente impegnativo. Nel frattempo, la classifica potrebbe comunque ricevere qualche scossone, anche se a livelli più bassi, dopo le quattro gare previste per la giornata odierna. E la sfida potenzialmente più interessante è quella del Cironi: alle 14,30 l’Eureka se la vedrà con il Prato Sport ed in caso di vittoria consoliderebbe ulteriormente la propria presenza in zona playoff.

Occhio però a Las Vegas, che mira a rilanciarsi e a tornare a lottare per le primissime posizioni: gli uomini di Shehaj devono per questo motivo far risultato pieno a Seano contro il coriaceo Bacchereto, in un confronto che inizierà alle 15. Alla stessa ora, la CDP Vaianese giocherà al Canovai contro un Firenze Nord dal rendimento sin qui altalenante, mentre alle 16 si terrà San Lorenzo Campi Giovani – Paperino San Giorgio. Domani, oltre a Tobbiana – Carraia, si terrà alle 14,30 anche BGV Soccer – Carmignano al Martini di Poggio a Caiano.

E c’è La Libertà Viaccia che sogna di proporsi sempre più come "terza forza": i ragazzi di Sensi, alle 15, saranno determinati a battere il Colonnata in trasferta. Chiusura con il Prato Nord U21, impegnato nel girone di Pistoia: i giovani di mister Rauseo dovranno riscattarsi in casa del Valenzatico.

