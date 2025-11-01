Duello tra Villa e Vismara. Ostra fa l’esame al Lunano

In Promozione oggi e domani si gioca per la nona giornata del girone d’andata (14,30). Sei sono gli anticipi odierni, tutti di estremo interesse per la classifica.

Moie Vallesina-Gabicce Gradara. Dopo tre risultati utili di fila, cinque calcolando anche il doppio confronto degli ottavi contro il Lunano in Coppa Marche (vittoria e pareggio) il Gabicce Gradara vuole allungare la serie positiva nella sfida di oggi sul campo del Moie Vallesina. La squadra allenata da Matteo Rossi ha in classifica un punto in meno del Gabicce Gradara, dopo la cinquina rifilata al San Costanzo nell’ultimo turno vanta il miglior attacco del girone (15 gol), ma ha anche la peggiore difesa (13 gol subiti). "Siamo due squadre per così dire in convalescenza – osserva il mister del Gabicce Simone Lilli – noi reduci da due vittorie ed un pari, loro da una vittoria sonante a San Costanzo e da un pareggio dopo tre ko di fila: vedremo chi è più in salute. Si tratta di un club consolidato in categoria, direi storico, allenato da un bravo tecnico quale è Rossi per cui le insidie non mancano". Arbitra Enrico Spadoni di Pesaro.

Nuova Real Metauro-Vigor Castelfidardo. "Affrontiamo una squadra che gioca bene a calcio – dice il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – che ha perso di misura con il Lunano. Anche noi dobbiamo riscattarci dalla sconfitta subita domenica a Gabicce speriamo di recuperare alcuni giocatori, vorremo dare continuità alle nostre prestazione casalinghe". Arbitra Nicolò Recchia di Ascoli Piceno.

Ostra Calcio-Lunano. Matteo Dominici diesse Del Lunano cosi presenta il match: "Affronteremo una delle neo promosse, fino ad ora ha dimostrato di essere una squadra ben attrezzata per la categoria e soprattutto hanno un buon gioco, arrivano a questa partita galvanizzati dal risultato ottenuto a Vismara". Arbitra Enrico Cittadini di Macerata.

Villa San Martino-Vismara. "Partita bella da giocare– dice il ds del Villa San Martino Luca Bocci – due squadre che giocano un calcio propositivo, mi aspetto una partita su ritmi alti in cui dovremo essere bravi a non concedere ripartenze. Speriamo di vedere tanto pubblico". "Un derby è sempre una partita particolare – dice il ds del Vismara Luca Carletti – incontriamo una squadra che in casa ha sempre detto la sua. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obbiettivo che è quello di rimetterci in carreggiata quanto prima". Arbitra Francesco Ballarò di Pesaro.

San Costanzo Marottese-Portuali Calco Ancona. I padroni di casa dopo alcuni risultati negativi cercano il riscatto, come del resto gli ospiti. Arbitra Marco Graziosi di Pesaro.

Castelfrettese- Biagio Nazzaro. Arbitra Mirko Ciccioli di Fermo.

Le gare di domani. Tavullia Valfoglia-Montemarcianese. Il Tavullia Valfoglia è reduce dalla sconfitta a Chiaravalle e quindi di fronte al proprio pubblico cercherà di incamerare un bel risultato. Arbitra Leonardo Salvatori di Macerata.

Alma Fano-Pergolese. La Pergolese del neo mister Battelli venderà cara la pelle al cospetto del blasonato avversario. Arbitra Mattia Biagini di Pesaro.

Amedeo Pisciolini