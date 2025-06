E’ arrivato il giorno della Briglia d’Oro. Quest’anno il vincitore è Davide Nicola

Il giorno è arrivato: questa sera Davide Nicola (nella foto) riceverà, dall’Aiac Siena, la Briglia d’Oro. Un premio prestigioso, per l’allenatore, tra l’altro ex giocatore del Siena, che ha magistralmente condotto il Cagliari alla salvezza in Serie A nella stagione appena conclusa.

Un riconoscimento passato per le mani di condottieri che hanno fatto la storia del calcio italiano (e non), da, in ordine sparso, Sacchi, Baroni, Gasperini, Zeman, Pioli, Ventura, Beretta, Ulivieri, Ranieri, Spalletti, Allegri, Papadopulo solo per citarne alcuni. Il consiglio dell’Aiac, tramite il suo presidente Andrea Zanchi, ha deciso di premiare mister Davide Nicola perché ‘il suo lavoro instancabile e la sua capacità di infondere fiducia e determinazione alla squadra sono un esempio per tutti gli allenatori. Nicola ha dimostrato che, anche di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili, l’impegno e la perseveranza unitamente a un’idea di calcio chiara, efficace e condivisa, possono portare a risultati eccezionali’. Insieme a Davide Nicola, nell’arco della serata, che avrà da cornice la splendida location ‘Le Volte di Vico Bello’ saranno premiati anche i maggiori protagonisti del calcio dilettantistico senese. A chiamarli sul palco Giorgia Rossi, giornalista di Dazn e RadioTv Serie A, e Giovanni D’Agostino, tra i massimi esperti del settore. Saranno omaggiati Davide Del Toro, allenatore dei Giovanissimi provinciali del Monteroni; Francesco Giuntini, allenatore della Casolese Femminile. I premi speciali andranno alla Casolese Calcio, per la vittoria del campionato di Eccellenza Femminile e della Coppa Italia di categoria; alla Virtus Chianciano, per la vittoria della Coppa Provinciale di Terza Categoria; al Montepulciano Stazione, per la storica promozione nel campionato di Seconda Categoria Toscana; all’Acquaviva, per la storica promozione nel campionato di Promozione; a Rodolfo Sabatini andrà invece il ‘Premio Gozzini’ alla carriera; a Sabrina Poggiani di Idea Plus il premio ‘Microfono d’Oro’ per l’impegno nella divulgazione del calcio dilettantistico senese. Luigi Sabatino, della Casolese, sarà insignito del premio ‘Scarpa d’Oro’, come miglior marcatore di tutti i campionati dilettantistici senesi. Al miglior giocatore della stagione 2024/2025 andrà invece il ‘Ballon d’Oro’. Prima della cena Davide Nicola terrà uno stage, dedicato esclusivamente ai tecnici qualificati, dal titolo ‘Il possesso palla come arma per attaccare la linea avversaria’, in cui esporrà ai partecipanti una delle chiavi del suo gioco, espresso durante le plurime esperienze in serie A e capace di ottenere straordinari risultati soprattutto nelle annate vissute con i colori rossoblù.