È bello a sette, via alla kermesse. Otto squadre divise in due gironi

Primo turno dei gironi per la 10^ edizione del torneo di calcio a sette "È bello a 7", il più famoso della Versilia e in svolgimento al campo Maggi e Matteucci di Capezzano Pianore. Otto le squadre al via e suddivise in due gironi da quattro. Nel girone A è 2-2 tra Bagno Adele/Cinquini Costruzioni e Pellegrini Costruzioni. Ai centri di Morelli e Scaranna rispondono Grossi e Marsili. la Termoidraulica. Partenza a razzo per il Bagno Ester, che batte 5-1 la Pro Loco La Collina con Del Soldato 2, Giunta, Gori e Rossi (per gli sconfitti Ratti), per poi ripetersi con il 5-3 sul Bagno Adele/Cinquini Costruzioni. Gori 2, Del Soldato, Gerini e Giunta per il nuovo successo. Belluomini, Crotti e Morelli per gli sconfitti. Classifica: Bagno Ester 6; Pellegrini Costruzioni e Bagno Adele/Cinquini Costruzioni 1; Pro Loco La Collina 1. Nel girone B la Termoidraulica Rosi batte 6-5 il Bagno La Fenice. Decidono le doppiette di Coppola e Del Bucchia, oltre ai singoli di Morandini e Aquilante. Agli sconfitti non bastano Gemignani 2, Correira 2 e Maiorana. Chi fa la voce grossa è l’Idroservice. Prima arriva il successo per 4-3 sul Farnesi C7, con la tripletta di Edoardo Bonuccelli ed il singolo di Giacomo Bonuccelli (Aliboni, Misuri e Mengali per gli sconfitti), poi è super Luisotti (poker) protagonista nel nuovo 4-3, stavolta sulla Termoidraulica Rosi cui non bastano la doppietta di Coppola ed il centro di Sereni. Classifica: Idroservice 6; Termoidraulica Rosi 3; Bagno La Fenice e Farnesi C7 con 0 punti.

Sergio Iacopetti