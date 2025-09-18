È Berti show. Festa per i 60 anni dell’Inter club

L’Inter Club di Reggio ha compiuto 60 anni festeggiando al Cere. Per l’occasione due ospiti d’eccezione: la bandiera interista Nicola Berti, che ha collezionato 229 presenze e 29 gol con la casacca nerazzurra in dieci anni (uno scudetto, due Coppe Uefa e una Supercoppa) e il giornalista interista Fabrizio Biasin. L’evento è iniziato con un ricordo di Giuseppe Meazza, a cui è intitolato l’Inter Club reggiano, ed è proseguita con diversi ricordi e opinioni sull’Inter del passato e attuale.

Berti ha ricordato lo scudetto vinto nel 1989 sotto la guida di Giovanni Trapattoni. "Approdai all’Inter nell’estate dell’88, a 21 anni. L’Inter aveva acquistato il centravanti Madjer che non superò le visite mediche per un problema muscolare. Mancava una punta; dissi al presidente Ernesto Pellegrini di prendere Ramon Diaz dalla Fiorentina, mio ex compagno di squadra. Gli dissi che avrebbe fatto più di 10 gol in campionato. Pellegrini lo prese e lui segnò 12 reti. A 21 anni, appena arrivato, ho suggerito un acquisto vincente: fantastico!".

Anche un aneddoto sulla rivalità col Milan. "Alla fine di un derby perso 3-0 in Coppa Italia, Franco Baresi nel corridoio degli spogliatoi mi fece il segno del numero tre con le dita". Berti rispose: "Meglio sconfitti che milanisti!". Sulla batosta subita in finale di Champions col PSG per 5-0. "Partita bruttissima, al gol del 3-0 sono uscito dallo stadio…".

Prima di concedersi a foto e autografi coi tifosi, Berti e Biasin hanno tagliato insieme la torta dei 60 anni. Spazio anche alla premiazione, con una targa di ringraziamento consegnata da Biasin agli interessati, il presidente dell’Inter Club Giuseppe Meazza Carlo Codazzi e la vicepresidente Patrizia Daviddi, da parte dei soci del club. Presente anche Giuliano Bonini, una delle figure che il 15 maggio del 1965 ha fondato all’Hotel Astoria il club, e che l’ha diretto assieme al papà Tullio dal 65 all’89.