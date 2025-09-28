È big match! Sfida tra regine che conoscono solo la vittoria

Sestina di sfide sull’asse Reggio-Piacenza nella domenica del calcio dilettanti (ore 15.30). Fari puntati sul big-match fra Vianese e Pontenurese che mette in palio il primato dell’Eccellenza con le formazioni che si presentano a punteggio pieno con un poker di vittorie; si gioca al "Galeotti" di Carpineti visti i lavori ancora non conclusi sull’impianto dei rossoblù. La matricola piacentina è la sorpresa più grande in questo avvio di stagione anche grazie all’hurrà a tavolino della prima giornata contro la Fidentina BSD che schierò nella ripresa il centrocampista Marzoli, nonostante un turno di squalifica ereditato dall’annata precedente.

Obiettivo riscatto per la Brescello Piccardo che, reduce da due ko di misura, rende visita alla quadrata Agazzanese, issatasi a -2 dalla coppia di testa. Lunga trasferta per l’ancora imbattuta Arcetana che, priva dell’infortunato Fiorentini, insegue certezze contro la matricola piacentina Bobbiese. Un’altra neopromossa, l’Atletic Cdr Mutina dei tanti reggiani fra cui i difensori Vacondio e Ricaldone e l’esterno d’attacco Hoxha, sulla strada del Rolo rinfrancato dal blitz di Corticella. Proprio con i bolognesi si misura in trasferta il Campagnola che vuole dimenticare la pesante sestina incassata in casa dal Fiorenzuola.

In Promozione il tris dei confronti con le piacentine si completa con Bibbiano/San Polo-Carpaneto, Boretto-Gotico Garibaldina e Castellana Fontana-Vezzano. Dopo il turno di riposo, il Luzzara deve prendere le misure al sintetico della Langhiranese guidata dal tecnico reggiano Francesco Leo, presentando un nuovo attaccante: svincolato l’ex correggese Lessa Locko, il club della Bassa ha riportato nel reggiano il puntero Mezin Kulluri (2000) prelevato dal Salsomaggiore e l’anno scorso alla corte della Bagnolese e in passato al Montecchio e al Bibbiano/San Polo. Nel girone B promettono spettacolo i due derby reggiani: in palio un posto al sole in Masone-Sporting Scandiano coi locali in vetta fino alla scorsa settimana, mentre è il primo incrocio fra la Sammartinese e la matricola assoluta Virtus Correggio. Gara da ex di turno per il tecnico ospite Massimo Carretti, al pari del guardiano Neviani, fresco ex di turno con oltre 150 presenze in neroverde e il centrocampista Mustica.

In Prima categoria ultima domenica di esilio per la FalkGalileo che, a causa dei lavori sul manto dell’ex Sporting, emigra a Montecavolo per ospitare il frizzante San Prospero Correggio. Negli altri derby il Guastalla insegue il tris di hurrà contro la matricola United Albinea, mentre è big-match dal sapore di play-off a Pieve Modolena fra Virtus Libertas e Rubierese.

In Seconda ex di turno da una parte e dall’altra nel sentito Boma Fellegara-Borzanese, mentre la Saxum United insegue i primi punti nella sua seconda uscita interna di fila contro la Casalgrandese.

Eccellenza

Agazzanese (10)-Brescello Piccardo (4); Bobbiese (5)-Arcetana (6); Corticella (0)-Campagnola (3); Real Formigine (0)-Fabbrico (4); Rolo (7)-Atletic CdR Mutina (7); Vianese (12)-Pontenurese (12) a Carpineti.

Promozione

Girone A: Bagnolese (0)-Noceto (1) a Cella; Bibbiano/S.Polo (5)-Carpaneto (0); Boretto (5)-Gotico Garib. (3); Castellana Fontana (5)-Vezzano (2); Montecchio (12)-Carignano (6); Langhiranese (7)-Luzzara (5).

Girone B: Baiso/Secchia (1)-La Pieve Nonantola (1); Castellarano (8)-Maranello (5); Masone (9)-Sporting Scandiano (8); Riese (4)-United Carpi (9); Sammartinese (2)-Virtus Correggio (4). Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (6)-Vicofertile (1); Quattro Castella (1)-Valtarese (1).

Girone C: Campeginese (3)-Novellara (3); Campogalliano (3)-Celtic Cavriago (0); FalkGalileo (4)-S. Pro. Correggio (3) a Montecavolo; Guastalla (6)-United Albinea (1); S.Damaso (6)-Povigliese (1); V. Libertas (2)-Rubierese (4) a Pieve Modolena.

Seconda categoria

Girone B: Fonta Calcio (0)-S.Ilario (0); Fc 70 (4)-San Leo (0); Gattatico (6)-San Polo (4); Levante (0)-Virtus Calerno (3).

Girone D: Atletic Progetto Montagna (4)-Rivalta (3); Barcaccia (1)-Montecavolo (1); Fellegara (4)-Borzanese (1); MT 1960 (4)-Original Celtic Bhoys (1) al Barani di Barco; Saxum U.(0)-Casalgrandese (1); Sporting Cavriago (1)-Real Casina (6).

Girone E: Virtus Cibeno (1)-Virtus Bagnolo (3); Virtus Mandrio (4)-Carpine (6). Girone F: Cerredolese (1)-Consolata (4); Madonna di Sotto (4)-San Faustino (4); Rubiera (3)-Audax Casinalbo (1); Ubersetto (3)-Roteglia (3).

Terza categoria

Girone A: Collagna (3)-Real Casina U21 (0); Coviolo (6)-Plaza Montecchio (3); Felina (3)-Reggio Calcio (3); Levizzano (0)-Cavriago (1) sul sintetico di Castellarano; Puianello (6)-Biasola (0); riposa: Amici di Davide (3).

Girone B: Cortilese (3)-Pol. Guastalla (6); Fosdondo (4)-Roveretana (1); Gualtierese (3)-Vallalta (4); Santos 1948 (3)-Quadrifoglio (3); riposa: Fogliano (1).