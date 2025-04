È corsa a quattro per la D. Tropical e Pietracuta ci sono

Un testa a testa che non finisce di appassionare. È quello che sta andando in scena nel girone B del campionato di Eccellenza. A correre verso la serie D, fianco a fianco, sono Mezzolara e Tropical Coriano. Con gli stessi punti (57) quando mancano tre giornate al termine della regular season. E con gli emiliani favoriti dagli scontri diretti. Ma c’è ancora un po’ di tempo per rimettere le cose su una strada diversa e questo in casa Tropical lo sanno. In 270 minuti la squadra di Scardovi proverà a rimettersi in testa, dove del resto è stata per gran parte della stagione. Solarolo, Vis Novafeltria e Medicina Fossatone le squadre che la squadra di Coriano troverà sulla propria strada. Con un solo match, il derby con il Novafeltria, da giocare davanti al pubblico amico del rinnovato stadio ’Grandi’. Calendario non impossibile, classifica alla mano, ma che nasconde più di una insidia.

Perché Solarolo e Medicina Fossatone sono a oggi a caccia di un posto in zona playoff. Mentre la Vis Novafeltria spera nel miracolo di poter evitare la retrocessione diretta. Ma quel che è certo è che in un mese, da qui al 4 maggio, il Tropical dovrà cercare di intascare il maggior numero di punti possibile. Sperando anche, ovviamente, che il Mezzolara inciampi. Gambettola, Sanpaimola e Faenza le squadre che gli emiliani dovranno affrontare da qui alla fine del campionato regolamentare. Un calendario più o meno simile a quello del Tropical, almeno per quel che riguarda gli obiettivi delle avversarie. Senza dimenticare che allo sprint finale parteciperanno di diritto anche Pietracuta e Castenaso, staccate di soli due punti dalla coppia in vetta. La squadra della Valmarecchia da qui alla fine dovrà vedersela con S.Agostino, Castenaso e Osteria Grande. E quello scontro diretto con i bolognesi potrebbe essere decisivo.