E’ deciso: Gill Voria rimane nel Siena Fc. Sarà l’allenatore della squadra Juniores

Gill Voria (foto) rimarrà alla Robur per almeno altri due anni. Nelle scorse ore il Siena Fc ha annunciato il proseguimento del rapporto lavorativo con il tecnico. "Dopo aver dimostrato la sue grandi qualità umane e senso di appartenenza verso i colori bianconeri – si legge nella nota ufficiale –, in data odierna mister Voria ha firmato un rinnovo contrattuale che lo vedrà legarsi al club per i prossimi due anni ricoprendo il ruolo di allenatore della Juniores e di figura chiave all’interno del settore giovanile".

Voria, nel corso del tempo, ha dimostrato grande attaccamento alla Robur, di cui ha vestito la maglia, con orgoglio, quando aveva le scarpette ai piedi e successivamente, quando ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. E lo ha fatto con le parole e con i fatti, mettendosi a disposizione della causa quando ce ne è stato bisogno. Come alla fine della scorsa annata, andando a sostituire l’esonerato Magrini in prima squadra, nelle ultime quattro giornate della stagione, in cui i bianconeri hanno tentato, ahimé senza successo, l’assalto ai play off.

"Da parte di tutto il club i più sentiti ringraziamenti a Gill per il suo prezioso supporto fornito nel corso della stagione appena conclusa – ha sottolineato la società –, certi del fatto che mister Voria saprà trasmettere alle nuove generazione le idee e i valori che più rappresentano il Siena Fc".

Il mister, qualora non ci fossero state le condizioni per rimanere tra i grandi, si era detto pronto a tornare al settore giovanile. Come alla fine è successo. Stando alle parole del direttore sportivo Simone Guerri, in ogni caso, il suo profilo era stato preso in considerazione per allenare la prima squadra anche nel prossimo campionato di Serie D. L’ipotesi è quindi sfumata. Con Maccarone che andrà a fare parte dello staff tecnico di Roberto Mancini, tra i tecnici accostati al Siena nelle ultime settimane, il più caldo rimane quello di Tommaso Bellazzini, protagonista di un’ottima stagione, la sua prima in solitaria su una panchina, alla guida del Ghiviborgo. Altro profilo attenzionato quello di Lucio Brando, lo stesso reduce da un bellissimo campionato al Seravezza Pozzi, conclusosi con la vittoria dei play off. Il nuovo condottiero della Robur, avrà uno stretto rapporto con Gill Voria e gli altri tecnici del settore giovanile: il volere della proprietà è di creare una ‘filiera’, con rapporti quotidiani tra le parti.