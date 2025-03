È derby: Monte e Sangio alla resa dei conti. Orlandi e Nannini si sfidano all’ultimo gol

Bissare il successo dell’andata, conquistato al Fedini grazie al rigore trasformato dallo specialista Andrea Orlandi sui titoli di coda di una sfida che sembrava ormai destinata a chiudersi sullo 0 – 0. È la speranza del Montevarchi del doppio ex Atos Rigucci, deciso a ripartire dopo due sconfitte nell’incontro da sempre più importante della stagione. Al derby del Valdarno, che taglia in campionato il traguardo delle 80 primavere e allunga a 106 confronti complessivi la storia infinita fatta di campanile e di rivalità sportiva, arriva dunque un’Aquila motivata al massimo, al pari della Sangiovannese. Del resto le due squadre sono consapevoli che chi uscirà sconfitta dal campo si complicherà non poco la vita nella marcia ancora in salita per approdare alla salvezza diretta.

In un momento topico della stagione, i padroni di casa fanno leva anche sul sostegno dei loro tifosi che, per inciso, sono mobilitati da tempo come dimostrano il maxi-striscione esposto lungo la Regionale 69 e i volantini "di convocazione" al Brilli Peri affissi in città. La stessa prima cittadina Silvia Chiassai Martini, con un post sui social, ha plaudito alla prevedibile presenza massiccia dei sostenitori aquilotti e al loro senso di appartenenza, raccomandando tuttavia un forte senso di responsabilità alle tifoserie, perché l’evento sia uno spettacolo, nel vero senso del termine, anche sugli spalti. Dalla rifinitura di ieri mattina, intanto, non sono arrivate novità di rilievo. In settimana si era aperta una minima speranza per il recupero del terzino Vecchi e dell’attaccante Damiano, ma entrambi non figurano nella lista dei 21 convocati. Tra i pali, inoltre, non ci sarà Emanuele Conti, squalificato per l’espulsione subita a Figline. Probabile, a conti fatti, che Rigucci ripresenti il 3-4-2-1 con Priore punta centrale.

COSÌ IN CAMPO ore 14.30