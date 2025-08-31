E’ già tempo di superderby. Che sfida alla ’Guardiana’
Scatta la manifestazione con partite di grande richiamo, come al ’La Penta’
Oggi parte la 60ª edizione della Coppa Italia Dilettanti. Si comincia con le gare di andata del 1° turno, mentre quelle di ritorno si giocheranno domenica 7 settembre. Poi, le partite che verranno saranno a gara unica. La società vincente disputerà la fase nazionale. Il programma di oggi alle 15, salvo alcune con orario diverso.
Lastrigiana-Signa 1914 (arbitro: Ponzalli di Firenze). C’è grande attesa per il ritorno alla "Guardiana" di Alessandro Gambadori, ora tecnico avversario. Sulla panchina della Lastrigiana debutta l’allenatore Davide Guasti, che avrà a disposizione l’intera rosa, così come gli avversari del Signa.
Figline 1965-Grassina (arbitro: Sarchini di Firenze). Per questo match clou al "Del Buffa" il Figline di Mocarelli avrà a disposizione il nuovo acquisto, il centrocampista 2002 Lorenzo Verdelli (nella foto) ex Foiano, ma sarà privo del difensore Lorenzo Matteo, squalificato. Nel Grassina del tecnico Cellini tutti disponibili.
Affrico-Antella 99 (arbitro: Rinaldi di Empoli). Fari puntati al "La Penta" per l’arrivo della corazzata Antella di Iacobelli. L’Affrico di Villagatti è pronto alla sfida.
Montespertoli-Rondinella (arbitro: Boeddu di Prato). Questa gara contro il Montespertoli del fiorentino Sarti si preannuncia interessante, con la Rondinella di Tronconi pronta a partire col piede giusto e con un nuovo giocatore. Si tratta di Cesare Bianchini (2007) centrale difensivo, arrivato in prestito dal San Donato Tavarnelle.
Lanciotto Campi-Sestese (arbitro: Iglio di Pistoia). La partita si gioca alle 20,45. Il Lanciotto di Riccardo Secci sarà privo dello squalificato Cecchi, mentre nella Sestese non ci sarà il centrocampista Safina.
G. Puleri
Continua a leggere tutte le notizie di sport su