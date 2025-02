È il giorno del derby Maceratese-Tolentino. Braccio di ferro tra squadre motivatissime

MACERATAAncora un esame per la Maceratese: la sfida di oggi alle 15 con il Tolentino è un derby, i cremisi stanno vivendo un ottimo momento e sono animati da uno spirito di rivalsa dopo la sconfitta dell’andata. Non mancano le motivazioni in casa biancorossa: su tutte la necessità di difendere il primo posto considerando che K Sport Montecchio Gallo è a un punto dalla vetta e, perlomeno sulla carta, i pesaresi sono attesi dalla gara interna contro l’Atletico Mariner che presenta meno rischi rispetto a quella della Maceratese. Solo stamattina si deciderà se l’allenatore Matteo Possanzini potrà contare sul difensore Lucero, sostituito per una contrattura sette giorni fa, la sensazione è che difficilmente sarà rischiato, il suo posto potrebbe essere preso da Grillo così come successo a casa della Sangiustese, ma non mancano le alternative. Per il resto il tecnico potrà contare su tutti gli elementi, eccetto Albanesi, per il suo rientro se ne parlerà almeno tra un paio di settimane, poi non ci sarà Nasic, si è sottoposto all’intervento chirurgico eseguito dal professor Cerulli a Perugia e questa settimana inizierà la riabilitazione. All’andata la Maceratese è tornata da Tolentino con 3 punti, ma da allora sono cambiate tante cose e soprattutto è un altro Tolentino. La squadra di Passarini ha recuperato alcuni elementi, ha potenziato la rosa e i giovani sono maturati. Il discorso può essere fatto anche per la Maceratese che ha cambiato alcune pedine, ne ha aggiunte altre e i suoi giovani sono maturati. I recenti inserimenti di Gomez e Marras hanno dato buoni risultati, mentre c’è da attendere che il portoghese Ribeiro possa essere sorretto da una migliore condizione fisica. Nel derby ci vorrà una Maceratese attenta in difesa perché gli avversari davanti sono temibili, nel contempo sarà indispensabile una maggiore cattiveria sotto rete. A Tolentino sono stati venduti 401 biglietti, oggi a Macerata sarà aperto, solo per i tifosi locali, dalle 13.30 il botteghino in via Fratelli Palmieri, all’altezza di Idea 88.