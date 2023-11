È il giorno del derby. La Vis aspetta il Tropical

Si chiude oggi il tour de force delle tre gare in una settimana nel campionato di Eccellenza. Il Pietracuta vuole continuare ad aggiungere punti alla classifica, dopo il pareggio di metà settimana contro il Castenaso e lo fa davanti al pubblico amico contro il Sasso Marconi secondo della classe. Tutto questo nella giornata in cui va in scena il derby tra Vis Novafeltria e Tropical Coriano. Una sfida nella parte bassa della classifica che mette già in palio punti pesanti in ottica salvezza. Tutto questo mentre la capolista Granamica va a bussare alla porta del Massa Lombarda e la Savignanese a quella della Polisportiva Reno.

Eccellenza. Girone B (11ª giornata, ore 14.30): Cava Ronco-Sanpaimola, Gambettola-Sant’Agostino, Masi Torello Voghiera-Bentivoglio, Massa Lombarda-Granamica, Pietracuta-Sasso Marconi, Polisportiva Reno-Savignanese, Russi-Castenaso, Medicina Fossatone-Diegaro, Vis Novafeltria-Tropical Coriano.

Classifica: Granamica 24; Sasso Marconi 20; Russi 19; Medicina Fossatone, Polisportiva Reno, Gambettola 17; Pietracuta, Sant’Agostino 16; Castenaso, Massa Lombarda 15; Cava Ronco 13; Diegaro, Tropical Coriano 12; Vis Novafeltria, Masi Torello Voghiera, Sanpaimola 9; Savignanese 7; Bentivoglio 4.