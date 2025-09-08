E’ il Monterappoli ad aggiudicarsi il derby. Una tripletta e regola la pratica Santa Maria

Monterappoli

3

Santa Maria

1

MONTERAPPOLI: Nozzoli, Polimeni, Tanzini (46’ Capocchini), Bruno J., Bagnoli, Fontanelli, Koceku (81’ Mantelli), Cucè, Valentini (54’ Cisse), Kumaraku (72’ Cavicchioli), Ninci (54’ Diouf). All. Bruno

M. SANTA MARIA: Cenci C., Orsi G. (78’ Policicchio), Garofalo, Nardini (70’ Governi), Fiorini, Mori, Bruni, Kabore (25’ Serino), Carraro, Tofani (55’ Querci), Cerboni. All.: Tamburini

Arbitro: Pingi di Pisa

Reti: 20’ Bruni; 60’ Diouf; 80’ rig. Koceku; 92’ Cisse

Note: espulso Cisse (M) al 93’ per doppia ammonizione

CAMBIANO – Tris del Monterappoli nel derby tutto empolese col Santa Maria, che chiude però in vantaggio il primo tempo. Al 20’, infatti, Bruni ruba palla a Tanzini e trafigge Nozzoli con un preciso diagonale rasoterra. Il Santa Maria poi fallisce due ottime occasioni e al 60’ subisce il pari del Monterappoli con il neo entrato Diouf, bravo a evitare il portiere in uscita e a depositare nella porta vuota da posizione defilata. I padroni di casa mettono poi la freccia all’80’ con Koceku, abile a procurarsi e a trasformare un calcio di rigore. Il Santa Maria sfiora due volte il pari, prima Nozzoli sventa una punizione all’incrocio di Carraro e poi un difensore salva sulla linea, ma al 92’ incassa il tris di Cisse. Nell’occasione il giovane attaccante si toglie la maglia per esultare, beccandosi però la seconda ammonizione e il conseguente cartellino rosso.