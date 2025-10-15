È il Rimini dei difensori-bomber. Cinque gol su 6 portano la loro firma

Lepri alla terza con la Ternana, Bellodi alla quarta con il Pontedera, Longobardi alla quinta con il Forlì, poi ancora Longobardi e Piccoli con il Pineto e ancora Lepri, storia recente, con il Perugia. Sei gol realizzati in nove gare. Cinque dei quali segnati da difensori. Sei su sei da giocatori che la maglia del Rimini la vestivano anche la passata stagione. Basta qualche numero per mettere a fuoco la situazione in Piazzale del Popolo. A tenere a galla il Rimini ci stanno pensando i reduci della gestione Di Salvo che poi, alla fine, sono anche i giocatori più esperti. Discorso schematico e se si vuole anche riduttivo perché da tenere in conto c’è anche la guida sicura di Filippo D’Alesio, tecnico giovane ma pronto a tutto pur di tenere a galla la nave biancorossa. Anche a digerire bocconi amarissimi. E con lui decine di giovani inesperti, ma decisamente volenterosi.

Così, la macchina biancorossa, seppur con pochissima benzina nel motore, i primi nove chilometri di strada è riuscita a farli. Non sono stati ancora sufficienti per cancellare la penalizzazione, ma la volontà non manca. E probabilmente se ne è già accorto il nuovo legale rappresentante del Rimini, Antonio Buscemi, nominato al curatore giudiziario ormai più di una settimana fa e da qualche giorno in riviera per toccare con mano la situazione. Ieri Buscemi ha incontrato De Vitis e compagni al ’Romeo Neri’. Sarà lui il punto di riferimento del club di Piazzale del Popolo. Almeno fino a quando non verrà saldato il debito con l’ex presidente Alfredo Rota. Quel debito di 200mila euro passato in eredità dalla Di Salvo alla Scarcella, ma mai saldato da nessuno. Nonostante le promesse. Un debito che, ora più di prima, lega le mani alla Building Company che di fatto non è più operativa all’interno del club, se non a livello finanziario. Cosa non da poco, però. Pensando che un domani, magari non lontanissimo, quel debito magari possa essere saldato prima del passaggio di società ad un nuovo acquirente. Una speranza, per ora, più che una certezza. Ma questa sembra davvero l’unica via di uscita per un Rimini ormai ridotto a pezzi. Non quello sul campo, l’unico a tenere in vita la passione dei tifosi.