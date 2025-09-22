È l’ex Caggianese a punire la Zenith. Niente da fare con la Lucchese

Zenith Prato

Lucchese

ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli, Del Pela N., Parrini, Geri, Saccenti, Tempestini. A disp.: Caroti, Innocenti, Moretti, Nannipieri, Castiello, Danti, Moussaid, Mertiri, Biagini. All.: Settesoldi.

LUCCHESE: Milan, Venanzi, Mauro, Palma, Pupeschi, Rotondo, Riad, Russo, Galotti Pastor, Picchi, Caggianese. A disp.: Rossi, Xeka, Onu, Bossini, Palo, Morisi, Bartolotta, Maggiari, Sansaro. All.: Pirozzi.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 1’ (r) Caggianese.

Niente da fare per la Zenith Prato. Alla formazione amaranto non riesce il bis e la striscia di vittorie in campionato si interrompe subito al cospetto di una cinica Lucchese. Decide una rete in avvio siglata da Caggianese su rigore. Proprio lui, il grande ex tanto cercato e corteggiato in estate, che poi ha deciso di sposare un’altra maglia. Ma andiamo con ordine. La partenza è da incubo per gli uomini di Settesoldi. Pronti-via e nel tentativo di far ripartire palla a terra un’azione offensiva i padroni di casa finiscono col perdere malamente il possesso della sfera e Fiaschi, nel tentativo di rimediare, finisce per sgambettare proprio Caggianese. Per il direttore di gara non ci sono dubbi nell’assegnare il penalty alla formazione ospite. Dal dischetto si presenta proprio Caggianese, che realizza con freddezza spiazzando Brunelli e portando avanti la Lucchese. Ci si aspetterebbe una reazione importante da parte dei giocatori di casa, ma in realtà la partita si trascina noiosamente, senza troppi sussulti. Si va quindi al riposo con la Zenith Prato sotto di una rete.

Nella ripresa la formazione allenata da Settesoldi cerca di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, riversandosi in avanti alla ricerca del pareggio. La Lucchese al contrario bada più che altro a difendere il vantaggio. Da segnalare per la Zenith Prato un’ occasione limpida capitata sui piedi di Del Pela per gentile concessione del difensore ospite Rotondo, con la punta di casa che però non riesce a concretizzare a dovere. Fra i tentativi della Zenith Prato anche qualche iniziativa personale di Kouassi e almeno un pallone invitante messo in mezzo dal subentrato Nannipieri, che però non trova compagni liberi in area piccola.

Sul fronte opposto un gol annullato alla Lucchese, realizzato con bandierina ampiamente alzata dal solito Caggianese. La Lucchese, quindi, si conferma squadra cinica anche se non spettacolare, e vola in testa al girone con 4 punti, mentre la Zenith Prato resta nel gruppo di squadre in seconda posizione a una lunghezza di distanza dal vertice.

L. M.