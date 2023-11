E ora brividi da Champions. Duro esordio in Portogallo

Impegnativo esordio nel tabellone principale della Champions League di hockey su pista per il Centro Porsche Forte dei Marmi che è impegnato stasera alle 22 ore italiane sulla pista portoghese del Barcelos, mentre nell’altra partita del gruppo A è in programma il derby spagnolo Barcellona-Liceo. Il Barcelos, società che ha legato il proprio periodo di maggior splendore alla presenza nelle proprie file dei fratelli Bertolucci, occupa dopo dieci giornate la sesta posizione nel campionato portoghese a cinque punti dalla testa ed è reduce dal 6-1 rifilato al Braga.

La formazione allenata da Paulo Freitas conta su elementi di buon livello, dal portiere argentino Acevedo al connazionale Rampulla (ex Sarzana), al nazionale francese Savreux a elementi collaudati come Querido, Vieira e Morais. Un collettivo decisamente temibile, specie sulla propria pista, da sempre molto calda. Passando al Forte dei Marmi, dopo la netta vittoria di Sandrigo e prima del posticipo casalingo di domenica (alle 18 contro il Sarzana) la trasferta di Champions è un test probante per valutare il livello di forma raggiunto dai versiliesi e sulla loro tenuta a livello internazionale.

Le buone prove del turno eliminatorio giocato di fronte al proprio pubblico fanno ben sperare, anche se Gnata e compagni sono finiti in un girone davvero difficile, senza squadre sulla carta abbordabili, con il Barcellona ovvio favorito e in cui ogni partita potrebbe essere decisiva. Uscire imbattuti dalla pista portoghese sarebbe un ottimo avvio in una competizione alla quale i versiliesi, in primis il patron Attilio Bindi, tengono molto.

Programma della prima giornata. Girone A:Barcellona-Liceo, Barcelos-Forte. girone B: Benfica-Calafell, Reus-Sporting. Girone C: Lleida-Tomar, Porto-Trissino. Girone D: Lodi-St Omer, Oliveirense-Valongo. Il secondo turno di Champions, in cui i rossoblu ospiteranno il Barcellona, si gioca il 14 dicembre.

G.A.