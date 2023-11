E’ scomparsa la mamma del presidente Neri. Il club in lutto

Lutto in casa Ascoli. Nella giornata di ieri il club, attraverso una nota ufficiale, ha voluto esprimere il proprio cordoglio nei confronti del presidente Carlo Neri e della sua famiglia per la scomparsa della cara mamma. "La famiglia Pulcinelli, la dirigenza, i tecnici, i tesserati e i dipendenti della prima squadra e del settore giovanile – si legge nel comunicato - esprimono profondo cordoglio al presidente dell’Ascoli Calcio Carlo Neri per la perdita della cara mamma Annamaria. Il club bianconero si stringe, commosso, attorno alla famiglia Neri in questo momento di struggente dolore". In campo invece la squadra anche ha proseguito gli allenamenti in vista della ripresa del campionato di sabato 25 che prevede il match in trasferta contro la Reggiana (avvio alle 14). Nella doppia seduta il gruppo è stato impiegato dal tecnico Castori in un lavoro tattica sia in fase offensiva che in quella di non possesso. Stamattina la squadra tornerà in campo al Picchio Village con un nuovo allenamento programmato alle 11.