È stallo Ghivi-Viareggio. Manca un pezzo del puzzle

La fumata ancora non c’è stata sul doppio fronte GhiviBorgo e Viareggio. Ma arriverà a breve. C’è chi se l’aspetta bianca, chi se l’aspetta nera e soprattutto chi se l’aspetta... bianconera.

A Viareggio infatti c’è una tifoseria appassionata ed una città intera che attende con ansia la Serie D, pur in questo caso (se l’affare andrà davvero in porto) ottenuta non per meriti sportivi (come invece aveva fatto nelle tre stagioni precedenti a questa, vincendo tre campionati di fila: in Seconda categoria, in Prima e in Promozione... fino ad arrivare all’attuale Eccellenza) bensì per “l’acquisizione economica di un titolo sportivo”, di fatto bypassando il campo. In realtà, come abbiamo già ben spiegato ieri qui sulle pagine de La Nazione, tecnicamente non è proprio questa la descrizione giusta di ciò che eventualmente potrebbe verificarsi a stretto giro di posta: infatti non si può parlare di "comprare il titolo sportivo" dato che esso "non è un bene commerciabile". Sarebbe in realtà una sorta di fusione (fra l’altro tra due società calcistiche della stessa provincia) che potrebbe prevedere l’entrata della dirigenza viareggina nella governance del GhiviBorgo con poi un susseguente cambio di denominazione, sede e campo da gioco (da spostare dal “Bellandi“ di Ghivizzano allo stadio dei Pini di Viareggio). Chiaramente però è comunque un’operazione complicata, che prevede movimento di parecchio denaro. Il GhiviBorgo ha un po’ calato le proprie pretese iniziali, sembra, ma adesso non scende più, restando fermo sulla cifra stabilita. Il Viareggio vorrebbe in parte rientrare economicamente, riuscendo a “piazzare“ la propria Eccellenza altrove con similari modalità d’incorporazione. Tramontata la pista Pontremolese ecco che potrebbe (ri)spuntare il Pietrasanta, che aveva già manifestato interesse per una simile operazione col Real Forte Querceta (poi arenatasi) e che può esser ingolosito da quella categoria accarezzata nelle ultime due annate.

Intanto per la panchina del Viareggio torna a ballare il nome di Simone Venturi, forse in uscita dal Tau e ottimo profilo per la D. In caso di Eccellenza in pole position resta Walter Vangioni.

Simone Ferro