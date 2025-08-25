E stasera presentazione in piazza Loggia. Rabbia Union Brescia dopo il primo scivolone. Realista l’allenatore Diana: "Questa è la serie C»

Il primo responso dal campo è stato negativo, ma il grande affetto dimostrato dal pubblico ha confermato che il nuovo progetto dell’Union Brescia sta procedendo a ritmo sostenuto nella giusta direzione. In effetti questa sera, nella centrale piazza Loggia, lo staff e la squadra di Diana saranno presentati ufficialmente alla città per ricevere un nuovo abbraccio carico di entusiasmo che l’inattesa sconfitta interna con l’Arzignano non ha "raffreddato". "Fa rabbia perdere così, ma questa è la serie C", il commento a caldo dell’allenatore.

Per conservare questa elettrizzante atmosfera, la formazione biancazzurra guarda già alla trasferta che domenica 31 agosto la condurrà a Trento, in casa di un avversario ostico, che ha iniziato questo campionato di serie C con il piede giusto. La voglia di un pronto riscatto dell’Union Brescia potrebbe ricevere in tempi brevi nuove risorse dal mercato.

Il ds Ferretti è impegnato in diverse trattative e sembra vicino l’arrivo di un’altra punta. Bianchi, ex Rondinella, e Galuppini, bresciano del Mantova, sono i più citati, ma le prossime ore potrebbero riservare sorprese. Un discorso che può valere per il centrocampo, dove si sta cercando un elemento forte fisicamente. Lo svincolato Kabashi rimane in cima alla lista dei desideri, ma prima di ricevere nuovi rinforzi i biancazzurri dovranno operare alcune cessioni e, in questo senso, Hegheligiu, Frezzolini e Santini sono i primi della lista.

Luca Marinoni