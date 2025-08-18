"E’ stata una partita difficile. Ma gli esami vanno superati"

A fine partita mister Bellazzini vede il bicchiere mezzo pieno. "E’ stata una partita difficile per merito del Ghiviborgo, credo sia giusto sottolinearlo – dice il tecnico bianconero –. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa in diversi aspetti, i nostri avversari sono stati bravi ma del resto le amichevoli servono a questo: sono esami che devono essere superati. È normale che il 17 agosto non siamo del tutto pronti". Meglio forse nel secondo tempo quando gli avversari non hanno creato molti pericoli. "Abbiamo cercato di entrare in area con più continuità e ci abbiamo provato fino alla fine. Identità forte? È la cosa più importante – ammette Bellazzini - è quello che ci porterà i punti, non esiste bel gioco a mio avviso e non è separato dai risultati. L’identità è ciò che ci deve guidare nei momenti difficili, noi passiamo le giornate a cercare soluzioni ai problemi ma sempre nel ‘mondo’ in cui ci dobbiamo riconoscere". Noccioli nel secondo tempo è uscito, dopo essere stato tra i più pericolosi. "Ha avuto una piccola distorsione alla caviglia, non forte, lo valuteremo". Con Boccardi ormai fuori dal progetto (seppur non ufficialmente) davanti serve qualcosa. "Ci confrontiamo con la società tutti i giorni – conclude – numericamente manca qualcosa in attacco ma senza fretta troveremo ciò che serve per migliorarci". Sabato altro test casalingo contro il Cittadella Vis Modena in vista del 31. "Stiamo valutando se inserire un’altra amichevole prima del Poggibonsi".