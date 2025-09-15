Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. E’ strapotere Mobilieri. Sciapi espugna Piombino

E’ strapotere Mobilieri. Sciapi espugna Piombino

Inizio col botto per la squadra di Polzella che vince la prima di campionato

di GABRIELE NUTI
15 settembre 2025
Luca Polzella, allenatore dei Mobilieri Ponsacco, mentre parla alla squadra

Luca Polzella, allenatore dei Mobilieri Ponsacco, mentre parla alla squadra

XWhatsAppPrint

ATLETICO PIOMBINO 0 MOBILIERI PONSACCO 2

ATLETICO PIOMBINO: Pallini F., Lepri, Quarta, Razzauti, Fatticcioni, Polese, Barchi, Diagne Serigne, Pirone, Milano, Paggini; a disposizione Ceban, Cecchini, Biondi, Canessa, Pallini M., Piazzesi, Lunghi, Regoli, Calabrese. Allenatore Marco Masullo-Luca Gherardini.

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Papini, Marinari, Aliotta, Mancini, Marrocco, Niccolai, Taraj, Ficarra, Sciapi; a disposizione Colucci, Giusti, Pisani, Bicchierini, Puccini, Stefanini, Kapllani, Bracci, Rigirozzo. Allenatore Luca Polzella.

Arbitro: Alessandro Luca Maretti di Grosseto.

Marcatore: 20’ e 46’ (rig) Sciapi.

PIOMBINO – Sciapi segnava in Eccellenza. E segna anche in Promozione. E’ sempre lui il bomber dei bomber. Ieri, alla prima di campionato in trasferta con i Mobilieri Ponsacco impegnati sul campo "storico" della Magona d’Italia di Piombino contro i locali dell’Atletico, ha preso per mano la pattuglia rossoblu e ha messo dentro i due gol che valgono tre punti per un inizio scoppiettante. C’è da dire, a onor del vero, che è stata di livello la prestazione di tutti i giocatori messi in campo dall’inizio e a partita in corso da Luca Polzella che ha a disposizione una rosa importante per la categoria. I Mobilieri hanno vinto con merito la prima di campionato a Piombino contro una compagine nerazzurra ancora in fase di rodaggio e sicuramente non con lo stesso potenziale dei ponsacchini. Si può già dire che i Mobilieri Ponsacco reciteranno un ruolo da protagonisti nel girone B della Promozione toscana. Una squadra costruita per far bene e per puntare ai piani alti della classifica. Si è capito già due domeniche fa quando nella gara di debutto in Coppa Italia di categoria sul campo del Castiglioncello, i rossoblu hanno giocato a tennis andando a vincere con un nettissimo 6-0. Ora la vittoria, sempre in trasferta, sul campo del Piombino al debutto in campionato. E mercoledì i Mobilieri torneranno di nuovo in campo, in casa, contro il Saline per l’ultima partita del girone a tre del primo turno della Coppa Italia di Promozione. Ai Mobilieri per passare al secondo turno basta il pareggio visto che il Saline non è andata oltre l’1-1 in casa contro il Castiglioncello nella seconda giornata.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su