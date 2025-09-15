E’ strapotere Mobilieri. Sciapi espugna Piombino

ATLETICO PIOMBINO 0 MOBILIERI PONSACCO 2

ATLETICO PIOMBINO: Pallini F., Lepri, Quarta, Razzauti, Fatticcioni, Polese, Barchi, Diagne Serigne, Pirone, Milano, Paggini; a disposizione Ceban, Cecchini, Biondi, Canessa, Pallini M., Piazzesi, Lunghi, Regoli, Calabrese. Allenatore Marco Masullo-Luca Gherardini.

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Papini, Marinari, Aliotta, Mancini, Marrocco, Niccolai, Taraj, Ficarra, Sciapi; a disposizione Colucci, Giusti, Pisani, Bicchierini, Puccini, Stefanini, Kapllani, Bracci, Rigirozzo. Allenatore Luca Polzella.

Arbitro: Alessandro Luca Maretti di Grosseto.

Marcatore: 20’ e 46’ (rig) Sciapi.

PIOMBINO – Sciapi segnava in Eccellenza. E segna anche in Promozione. E’ sempre lui il bomber dei bomber. Ieri, alla prima di campionato in trasferta con i Mobilieri Ponsacco impegnati sul campo "storico" della Magona d’Italia di Piombino contro i locali dell’Atletico, ha preso per mano la pattuglia rossoblu e ha messo dentro i due gol che valgono tre punti per un inizio scoppiettante. C’è da dire, a onor del vero, che è stata di livello la prestazione di tutti i giocatori messi in campo dall’inizio e a partita in corso da Luca Polzella che ha a disposizione una rosa importante per la categoria. I Mobilieri hanno vinto con merito la prima di campionato a Piombino contro una compagine nerazzurra ancora in fase di rodaggio e sicuramente non con lo stesso potenziale dei ponsacchini. Si può già dire che i Mobilieri Ponsacco reciteranno un ruolo da protagonisti nel girone B della Promozione toscana. Una squadra costruita per far bene e per puntare ai piani alti della classifica. Si è capito già due domeniche fa quando nella gara di debutto in Coppa Italia di categoria sul campo del Castiglioncello, i rossoblu hanno giocato a tennis andando a vincere con un nettissimo 6-0. Ora la vittoria, sempre in trasferta, sul campo del Piombino al debutto in campionato. E mercoledì i Mobilieri torneranno di nuovo in campo, in casa, contro il Saline per l’ultima partita del girone a tre del primo turno della Coppa Italia di Promozione. Ai Mobilieri per passare al secondo turno basta il pareggio visto che il Saline non è andata oltre l’1-1 in casa contro il Castiglioncello nella seconda giornata.