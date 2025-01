E’ un Atlante forza 7: Grifoni annichiliti. Mariani mattatore della gara con 4 reti

Inizia col sorriso il girone di ritorno di serie A2 per l’Atlante Grosseto. La formazione di mister Olanda conferma il suo ottimo momento di forma spazzando via con un netto 7-1 al "Palabombonera" i Grifoni, formazione umbra che inseguiva in classifica proprio i grossetani. Partita che si accende soprattutto nella seconda frazione di gioco, con il primo tempo che terminava 1-0 per i padroni di casa con la realizzazione di Mariani (10’30’’). Nella ripresa la squadra maremmana si scatena soprattutto nei dieci minuti finali quanto Mariani andava a segno per tre volte (30’, 31’, 35’40’’) seguito dalla doppietta di Toni Jodas tra il 34’ ed il 37’. Poi anche il gol di Telesca al 36’ ad arrotondare. Di Manuele Angelucci al 35’30’’ il gol della bandiera per gli ospiti. Atlante Grosseto che conferma il quinto posto a quota 18 punti a meno tre dal terzo posto con una vittoria rotonda e confortante.