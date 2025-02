È un Camaiore da record. Domenica può arrivare la D

La Serie D cel’ha in tasca il Camaiore ma ci sono ancora record da scrivere per i bluamarnto del presidente/ds Michele Pardini e dell’allenatore Pietro Cristiani. La promozione in D potrebbe diventare già aritmetica questa domenica. Infatti se la capolista Camaiore vince a Certaldo ed in contemporanea perdesse la seconda della classe Sestese (che ospita il Viareggio) e uscisse il segno X nello scontro diretto fra le terze Castelnuovo e Cenaia ecco che ci sarebbe la matematica. In caso contrario tutto rimandato di una settimana, quando al Comunale ci sarà Camaiore-Sestese... e poi dopo quella comunque mancherebbero altre 5 partite alla fine.

Il Camaiore è rimasta la sola toscana dalla Serie A alla Seconda categoria imbattuta in campionato. La Carrarese Giovani (l’unica altra formazione con cui condivideva questo speciale primato regionale fino a domenica scorsa) è stata battuta da un’altra versiliese (il Corsanico) nel girone A di Seconda categoria. E i bluamaranto ora possono correre per un duplice obiettivo: vincere l’Eccellenza ottenendo il salto in quella D lasciata 11 anni fa (la data più realisticamente ipotizzabile è domenica 2 marzo quando al Comunale arriverà la Sestese, attuale seconda a -16) e chiudere il campionato senza sconfitte. Il Camaiore, che ha inanellato 16 vittorie e 7 pari in 23 turni, sarebbe la terza toscana a compiere una simile impresa da imbattuta nella storia del massimo torneo regionale: in passato cel’hanno fatta solo Ponsacco (nell’annata 2013/14, con 20 vittorie e 8 pari in 28 gare) e Siena (nella passata stagione 2023/24, con 24 vittorie e 8 pari in 32 partite). I bluamaranto hanno miglior attacco con 40 reti fatte e il capocannoniere Chiaramonti (18) e miglior difesa con 12 subite (13 i clean-sheet in 23 giornate... ed in casa non prende gol da 495 minuti).

Simone Ferro