È un Carpi irriconoscibile. Debacle in soli 24 minuti

Carpi o Gubbio 3 (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (1’st Lombardi), Rossini; Cecotti (38’st Pitti), Figoli, Rosetti (1’st Amayah), Rigo (1’st Tcheuna); Stanzani, Arcopinto (1’st Mahrani); Cortesi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Visani, Pietra, Sall. All. Cassani

GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini (25’st Baroncelli), Di Bitonto (26’pt Fazzi); Zallu, Carraro, Djankpata (38’st Costa), Tentardini (25’st Podda); Saber; Minta, La Mantia (25’st Ghirardello). A disp. Krapikas, Tomasella, Conti, Niang, Di Massimo, Mancini. All. Di Carlo Arbitro: Kovacevic di Arco Riva

Reti: 6’ Carraro, 14’ La Mantia, 22’st Djankpata Note: spettatori 750 totali. Espulso al 24’pt Zagnoni per gioco scorretto. Ammoniti Rosetti, Panelli, Lombardi, Podda. Angoli 4-3. Recupero 5’pt e 3’st

Carpi-Gubbio è durata appena 24’, poi sono scesi mestamente i titoli di coda sulla seconda sconfitta interna stagionale della squadra di Cassani. Nemmeno lontana parente di quella che quattro giorni prima aveva ’triturato’ sul ritmo la corazzata Ascoli, la squadra biancorossa questa volta non è nemmeno scesa in campo, venendo schiacciata dal pressing alto di un Gubbio che non vinceva da 5 giornate. Lo shock è cominciato al primo errore (6’), con Rosetti che ha regalato palla al limite a La Mantia, sul cui tocco Carraro ha spedito sotto la traversa il comodo 1-0. Il tempo di un’entrata in ritardo dello stesso Rosetti su Carraro (solo giallo col Fvs per l’ex Bologna, ieri irriconoscibile), che da un altro errore in uscita di Panelli è stato La Mantia con un tiro non irresistibile dal limine a beffare in pallonetto Sorzi. Un Carpi allo sbando ha poi rischiato di subire lo 0-3 col contropiede di La Mantia (Sorzi salva) e il tacco da due passi (alto) di Minta. Poi la frittata l’ha completata Zagnoni entrando col piede alto sulla testa di Di Bitonto. Solo giallo per Kovacevic in campo, trasformato con la seconda card eugubina in rosso dopo la review.

La gara è finita lì. Cassani ha abbassato Figoli in difesa nel nuovo 5-3-1 ma in 20’ il Carpi non ha mai sfiorato l’aerea avversaria. Un calvario proseguito nella ripresa in cui il tecnico si è giocato subito addirittura 4 cambi, con i debutti stagionali di Tcheuna e Mahrani (foto). Ma è stato il Gubbio ad andare più vicino al tris con Carraro dal limite. Il primo tiro in porta carpigiano è arrivato al 21’, quando Mahrani, sulla conclusione respinta di Cortesi, ha centrato il palo. L’ennesimo segnale nefasto di un sabato nero, perché sulla ripartenza due contro due Lombardi, in vantaggio su Djankpata, si è fatto beffare dal 2005 per il comodo tris. Nei 25’ finali solo accademia per il Gubbio, graziato dal pessimo Kovacevic (il livello arbitrale di C quest’anno sfiora il drammatico) per una gomitata a Cecotti che è costata due punti di sutura al terzino, non punita nemmeno dopo review al Fvs, e il debutto di Pitti. Gli unici a vincere sono stati i tifosi della Bertesi-Siligardi, che dopo 90’ di tifo incessante hanno comunque applaudito la squadra a fine gara sotto la curva

Davide Setti